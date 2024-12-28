阿本42歲網驚呼凍齡！本人自虧黑歷史　公開3保鮮秘訣

記者孟育民／台北報導

公視台語台「妝予媠媠美容院」12月27日起，連續三天在華山1914文化創意產業園區（中三前廣場）舉辦快閃，為即將播出的網路節目預熱，首日請來「凍齡男神」阿本擔任店長，吸引大批粉絲及民眾熱烈參與，寵粉的他稱職扮演店長，揪粉絲一起闖關，鼓吹大家把獎品通通帶回家。

▲阿本站台公視台語台新節目活動 。（圖／公視提供）

阿本的超強童顏曾在網路論壇掀起熱論，網友紛紛敲碗不老秘訣，更打趣是不是施了魔法咒語，阿本坦言：「我覺得有時候選對正確的保養品、化妝品、醫美方式，真的會很像魔法般的效果！」也自豪好基因來自遺傳，媽媽直到60歲才看起來稍有年紀。

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今年42歲的阿本駐顏有術，被問到保鮮秘訣，強調：「運動、飲食、睡眠、清潔很重要！」近日他合體《棒棒堂》成員引發回憶殺，18年前流行「玉米鬚+畫眼線+瞳孔變色片」，現在回想讓他笑嘆「真的是黑歷史。」他認為現在時代進步，很多化妝品也推出男性專用款，男生也可以風格百變，活出自信！

▲阿本公開保養秘訣 。（圖／公視提供）

被問到跨年安排，今年行程滿檔的阿本細數勞動成果：「一整年下來上了116個通告活動、拍攝了60多則產品合作、主持兩個節目、拍了一部BL劇、出了一張單曲，真的好忙。」說自己跨年要好好休息，去聽阿妹演唱會。