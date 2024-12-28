許孟哲被叫私下暱稱「老婆趙孟姿大群朋友秒安靜」！羞認：好尷尬

記者潘慧中／綜合報導

許孟哲2019年和趙孟姿結婚後，育有一對兒女。最近受邀上節目分享婚姻生活時，他難得鬆口夫妻倆的私下暱稱，「我自己都會有點害羞，因為很少在節目上講到。」

▲許孟哲害羞公開和趙孟姿的私下暱稱。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



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許孟哲在《女王大人》坦言，和趙孟姿會互稱「臭臭」，但具體原因已經不太確定了，可能是因為以前喝到微醺時，常叫對方「臭老婆」、「臭老公」，最後不知不覺簡化成「臭臭」撒嬌。

▲許孟哲和趙孟姿會互稱「臭臭」。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



另一個可能原因是有次潛水後，許孟哲和趙孟姿一直聞到一股臭味，卻始終找不到源頭，直到回家才發現，原來有一片海草卡在他的肚臍裡，進而出現「臭臭」這個暱稱。

▲許孟哲解釋其中一個可能原因。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



自從有了這個暱稱。許孟哲和趙孟姿也曾遇過尷尬瞬間。趙孟姿當時和一群朋友聚會時，突然對許孟哲脫口「臭臭幫我拿東西」，結果朋友們瞬間安靜，還因此被問：「他真的很臭嗎？」

▲▼趙孟姿有次在外面脫口暱稱後，朋友們瞬間安靜。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

