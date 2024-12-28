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《魔法壞女巫》當人們以外貌區分善惡　先入為主的偏見就佔有絕佳位置

文／人物誌

改編自知名百老匯音樂劇的《魔法壞女巫》第一章，北美上映短短三日即創下破億的票房佳績，獲得影評與影迷的一致讚賞，被認為是明年奧斯卡獎的熱門作品之一。

劇情敘述艾法芭一出生就有異於他人的綠色皮膚，父親厭惡她，旁人將她視為異類。偶然機會下，艾法芭成為希茲大學的學生，並接受莫里貝爾夫人的教導，精進魔法能力。艾法芭的室友是人見人愛的嬌嬌女葛琳達，兩人的性格天差地別，卻在相處過程中成為閨蜜。

《魔法壞女巫》以全新的視角重述耳熟能詳的《綠野仙蹤》故事，這類顛覆原版故事的作品，通常會將其中的好人變壞人，壞人變好人，簡單的二分法，但《魔法壞女巫》在這套邏輯下，翻玩出新花樣。

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▲《魔法壞女巫》以全新視角重述耳熟能詳的《綠野仙蹤》故事。（圖／《魔法壞女巫》劇照，下同）

歷史是不斷的輪迴與重述

電影裡，奧茲國的動物不但能開口說話，甚至能擔任教師職務，然而即將實施的動物法，意圖將動物給關在籠子中，並讓下一代動物失去說話能力，確保人類勢力的壯大。劇中，希茲校園內少數僅存的動物教授遭到公然迫害，師生眼見不公不義的事件發生，選擇噤聲自保，假裝事不關己。

《魔法壞女巫》的劇情令人聯想起美國的麥卡錫主義時期，菁英份子被誣告是共產間諜，鋃鐺入獄，就連發表作品，都不敢使用本名。而國家單位為了穩定政權，一邊創造出一個明確的敵人，一邊剝奪敵方的話語權，讓他們成為被攻擊的目標。這聽起來跟人類的歷史發展如出一轍，無論是白人對原住民文化的掠奪與破壞，或是獨裁政權控管媒體的手段等，都可以輕易代入《魔法壞女巫》的情境之中。

當人們以外貌區分善惡 先入為主的偏見就佔有絕佳位置

善良女巫葛琳達和壞女巫艾法芭的設定也有意思，她們像是鏡射的分身（相反又相似）：葛琳達符合社會的審美觀，艾法芭的膚色符合社會對於「壞人」的想像。葛琳達以幫助他人為樂，但她的幫助帶有目的性，用來維持正向的形象。艾法芭被視為惡人（不討喜的外貌），她對動物遭遇的歧視問題，則是發自內心的同理心。

《魔法壞女巫》藉由葛琳達一角，諷刺社會的「文明與善良」的虛偽與狹隘，例如葛琳達對身障者展現同情心（從中獲得高人一等的優越感），但一轉身又對艾法芭感到不快（即便是弱勢者，也有階級之分）。葛琳達看不見自己的歧視，一如艾法芭看不到自身的武裝（過度防禦也會造成看待事情的盲點），兩人在舞會上的共舞，是全片最動人的一刻，直到那一刻，觀眾才看見葛琳達良善的一面（在這場戲之前，葛琳達的「善」都是一種表演），也才看到兩個不同階層的主角，終於產生心靈上的交集。

人們做出的抉擇 常與社會位階有所關聯

只是，這樣的交集總是短暫。階級之間的界線，大多時刻並無法被鬆動。《魔法壞女巫》結局刻意收在兩樣不同的「選擇」：國家對於動物（知識份子）的無情打壓、掌權者滿口謊言，卻無人膽敢反抗，憤怒的艾法芭毅然決然要與充滿惡意的社會對抗。她對抗的目的不只是要爭取動物權益，也是要翻轉像她一樣的弱勢者在社會上的位置。

反觀葛琳達，即便親眼看見掌權者的自私，但她無心與大環境對抗，因為她是這層結構中的既得利益者，無論是身世背景或出眾外貌，葛琳達都能在這個體制中輕易找到一席之地。一旦原有的體制被改變，就可能會失去優勢。葛琳達做出與艾法芭不同的抉擇，更符合現實的情境，換個方式想，如果艾法芭是受歡迎的人，又有萬貫家財作為靠山，她或許也會對很多事情採取睜一隻眼閉一隻眼的態度吧。

第一章最後收在一個情感激昂的點上，好女巫（偶像）與壞女巫（敵人）的人生志向已經選定，接下來就是兩個陣營（兩種價值觀）的對抗了。

技術面與演員都讓觀眾眼睛一亮

《魔法壞女巫》的導演朱浩偉（Jon M. Chu）暨《瘋狂亞洲富豪》和《紐約高地》後，再次以華麗的影像、盛大的歌舞場面，以及通俗流暢的敘事打動觀眾的心。

另外，《魔法壞女巫》的演員群戲極具水準，飾演葛琳達的雅瑞安娜格蘭德（Ariana Grande），人物設定很有《金髮尤物》的既視感，但雅瑞安娜的演出自然又討喜，展現她在歌唱才華外的戲劇潛力。飾演艾法芭的辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo），同樣令人驚豔，無論是舞廳一幕的脆弱哀傷，或是片尾飛越天際，找到人生目標的自信，都讓人看得動容。期待明年的奧斯卡獎，能看到這兩位女演員出現在入圍名單上！

延伸閱讀

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※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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人物誌, 電影, 魔法壞女巫

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