婁峻碩、焦凡凡結婚「9名證婚人陣容超猛」！　五堅情、CGS全到齊　

記者劉宛欣／綜合報導

歌手婁峻碩2023年向愛情長跑多年的女友焦凡凡求婚成功，時隔1年小倆口終於再27日宣布正式成為夫妻，女方甜蜜寫下：「在一起即將八年的這天，決定選簽一個終身契約，合作愉快。婁先生 婁太太。」CHING G SQUAD、五堅情、派翠克等一眾好友全都到場見證，堪稱是史上最強證婚人陣容。

▲婁峻碩、焦凡凡的證婚人陣容強大。（圖／翻攝自小賴Instagram）

婁峻碩、焦凡凡27日正式登記結婚，夫妻倆釋出一系列浪漫唯美婚紗照，以及眾好友在戶政事務所的合照，照片中可以看到五堅情成員陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、小賴，以及CHING G SQUAD的高爾宣、芮德、唐仲彣，還有派翠克、派偉俊共9人，一行人除了新娘焦凡凡以外全都穿著黑色衣服，拍攝了在社群上很紅的婚禮短影片，婁峻碩在內文寫下「登記合法夫妻與證婚人們」。

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▲婁峻碩、焦凡凡還用心拍攝了短影片。（圖／翻攝自婁峻碩Instagram）

好友們陸續轉發這支影片，送上開心的祝福，其中小賴寫下「我真的要哭了，今天真的是隆重的一天，恭喜婁凡結婚了」，而由於短片開頭登場的是他與邱鋒澤，他幽默表示「會不會以為是我跟鋒澤的婚禮？」另外邱鋒澤則形容大合照像是校園海報，幽默喊話「各位活動公司，如果你們請這組合，會有特別表演內容」，黃偉晉也開心表示「人生第一次當朋友的證婚人，獻給最帥忙內婁峻碩，跟凡凡要幸福唷」。