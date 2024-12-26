美女主播「破嗓報新聞」驚呆觀眾！急換氣象主播代打…宋燕旻道歉

記者陳芊秀／綜合報導

台灣近日天氣持續低溫又有陰雨，加上天冷是呼吸道病毒活躍期，許多人因溫差感冒或喉嚨不適。而華視晨間新聞主播宋燕旻26日早上報新聞時，聲音卻開始出狀況，觀眾在直播聊天區留言關心「主播還好嗎」。隨後電視台緊急換氣象主播代打，她在社群平台發文道歉。

▲宋燕旻報晨間新聞時破音，電視台緊急換氣象主播代打，她發文道歉。（圖／翻攝自臉書）

宋燕旻發文一開頭寫道：「真的很抱歉啊，早上聽到我破嗓的觀眾朋友們，真的是荼毒你們的耳朵了！」她表示因重感冒導致聲音變得低沉，沒想到今天起床變成「破嗓」，本來化妝準備時覺得還可以，沒想到一上播後聲音直接分岔破音。她透露撐了半小時，主管緊急請氣象主播甘鎂心代打。

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▲網友發現主播報新聞聲音出狀況，紛紛留言關心。（圖／翻攝自臉書）

▲氣象主播甘鎂心臨時上場報新聞。（圖／翻攝自YouTube）



從華視新聞直播聊天室，可以看到網友關心留言「主播聲音還好嗎」、「趕緊抽時間喝溫水一下」、「主播生病了不休息嗎」，其中有留言稱「早班來不及找代打」。宋燕旻發文感謝同事們的支持，包括攝影同事在廣告期間拿喉嚨噴劑幫忙緩解不適，社會組同事與採訪主管則準備枇杷膏與喉糖給她。她幽默地形容：「變成美環播新聞還是第一次，算是滿特別的經驗（吧）。」對於觀眾留言表達關心，她深表感謝，並透露明天將請假休養，希望下周一能以恢復的聲音回到工作崗位，繼續陪伴大家收看華視晨間新聞。

▲宋燕旻發文道歉，感謝觀眾關心。（圖／翻攝自臉書）

網友輪番湧入留言鼓勵宋燕旻「祝妳早日康復」、「宋主播，辛苦了，早日康復重回主播台」、「小心保重身體，我小時候（稍聲）媽媽都用高麗蔘燒開水，放冰糖下去攪伴喝下，四個小時後聲音就變好了，不妨一試」、「早日康復，辛苦妳了，謝謝甘主播代班」。

【宋燕旻發文】

真的很抱歉啊，早上聽到我破嗓的觀眾朋友們，真的是荼毒你們的耳朵了！我重感冒，前兩天都還好，只是聲音低沉了一點，沒想到今天起床後變成破嗓，本來化妝的時候覺得好像還可以，但一上播後聲音直接分岔還破音，因為真的太悲慘了，撐了半小時，主管緊急請氣象主播鎂心幫我代播，後面的班表也大亂，牽動一堆同事跟主管幫我喬班。

也很感謝棚內跟我一起在晨間奮鬥的攝影同事，廣告的時候還衝去拿喉嚨噴劑給我噴，一換下主播裝回到座位，社會組的同事跟採訪主管都拿枇杷膏跟喉糖給我。

變成美環播新聞還是第一次，算是滿特別的經驗(吧)，謝謝在YOUTUBE留言的觀眾朋友，沒有笑我只有滿滿的關心，萬分感謝，明天也請假了，希望下周一聲音會恢復，請繼續跟我一起華視晨間新聞。