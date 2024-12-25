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被爆找14歲網紅開房！　孫生疑吐心聲「面對莫須有的流言蜚語」

記者劉宛欣／綜合報導

網紅孫生23日被爆2年前找當時僅14歲的小網紅開房，女方姊姊得知後急忙阻止，最後是老闆酷炫押著孫生向當事人道歉，事件如今爆出，引起了不小的批評聲浪。孫生25日適逢聖誕節，在社群上記錄下個今年的心情，似乎對於頻頻陷入風波有感。

▲孫生發文吐露心聲。（圖／翻攝自孫生Instagram）

▲孫生日前被爆找未成年開房間。（圖／翻攝自孫生Instagram）

孫生25日在Instagram曬出了一系列的近況照，其中一段影片可以看到他到教會將奉獻金投入奉獻箱，說著「感謝主，Merry Christmas，感恩」，照片裡也能看到他奉獻的金額為2萬元，並署名「余孫生」，內文他有感寫下「聖誕節了，除了穿很辣跟聖誕派對以外，最重要的是耶穌的生日，特別回到我國中的教會奉獻兩萬，小時候奉獻不起，長大盡一點心力。」

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▲孫生發文吐露心聲。（圖／翻攝自孫生Instagram）

▲孫生發文吐露心聲。（圖／翻攝自孫生Instagram）

▲孫生發文吐露心聲。（圖／翻攝自孫生Instagram）

面對一年期間的風風雨雨，孫生表示「一年又過去了，我學到了面對莫須有的流言蜚語，用冷處理的方式，而不是先情緒怪獸出動！我好像又老一點了⋯只能說比埔里還離譜」，最後還提到自己考慮要改名，直言「難怪10個創作者11個會憂鬱」，吐露了經歷一連串事件的真實心情。

此前，孫生被《鏡週刊》爆料2年前找上未成年小網紅L女到薇閣開房間，女方姊姊提醒薇閣是旅館後，L女才嚇得趕緊拒絕，憤怒痛批孫生「噁心死了」，酷炫得知此事後，則要求孫生道歉。酷炫目前人在國外旅遊，23日發限動寫道：「我這裡連WiFi都沒有，完全看不到什麼奇怪的新聞真好，該不會人快到北極也還要處理公關事件吧。」至於孫生的經紀人，目前尚未做出任何回應。

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