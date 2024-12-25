U:NUS不藏了！　公布明年好消息：跟愛人過情人節天經地義

記者蔡琛儀／台北報導

人氣男團U:NUS今年已分別於2月及8月，在台北市兒童新樂園及台中圓滿劇場舉辦成軍週年演唱會，2024年團員也接連發布個人創作單曲，每個作品都獲得好成績，為感謝粉絲一直以來的支持，他們也宣布將舉行「「U:NUS [ LU:V LAB ] Valentine’s Fan Party」情人節粉絲派對，於2025年2月14日及2月15日在Legacy TERA登場，邀請粉絲一同到現場度過甜蜜情人節。

▲U:NUS將在明年情人節舉辦粉絲見面會。（圖／滾石提供）

從去年起，充滿創作能量的U:NUS，陸續發表倆倆組合與個人的實驗單曲，在數位平台上表現亮眼；今年4月更為粉絲量身訂做定情紀念曲〈哈尼〉。如今U:NUS舉辦出道以來首場見面會，每個互動環節及節目內容都由4名團員親手操刀，不僅於歲末推出原創IP周邊「哈尼Uz熊」原聲布偶，更結合實驗室概念，將在派對當日化身愛情科學家，粉絲則以研究室實習生身份受邀參與活動，和團員攜手破解3大任務。

[廣告]請繼續往下閱讀...

U:NUS第一次與粉絲近距離交流，為給足歌迷滿滿福利，活動細節都精心設計及監督也親自到場館探勘。聊到籌劃過程，團員透露：「大家太想要回饋粉絲很多東西，導致整體流程一直超時，多次跑到公司開會才擬定現在這個方案！」團長高胥崴說：「因為跟愛人過情人節本來就是天經地義的事！驚喜男團絕對不會讓妳們失望！」至於見面會驚喜，高有翔神秘預告：「會有更多從未曝光的新歌首演獻給UNi們。」吳昱廷跟蔡承祐也調皮補充：「至於新歌幾首，要來現場才會揭曉！絕對不能錯過。」

▲U:NUS今年非常多作品。（圖／滾石提供）

U:NUS今年活動頗多，跨年更是一連趕場新北市、高雄市、屏東縣三地演出，預計在喜逢成軍兩週年前夕帶給觀眾震撼演出，吳昱廷說：「既然即將出道兩年，我們準備了一首新歌。」期待大家能一起享受、嗨翻全場。