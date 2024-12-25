ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

U:NUS不藏了！　公布明年好消息：跟愛人過情人節天經地義

記者蔡琛儀／台北報導

人氣男團U:NUS今年已分別於2月及8月，在台北市兒童新樂園及台中圓滿劇場舉辦成軍週年演唱會，2024年團員也接連發布個人創作單曲，每個作品都獲得好成績，為感謝粉絲一直以來的支持，他們也宣布將舉行「「U:NUS [ LU:V LAB ] Valentine’s Fan Party」情人節粉絲派對，於2025年2月14日及2月15日在Legacy TERA登場，邀請粉絲一同到現場度過甜蜜情人節。

▲▼U:NUS將舉辦「U:NUS [ LU:V LAB ] Valentine’s Fan Party」情人節粉絲派對。（圖／滾石提供）

▲U:NUS將在明年情人節舉辦粉絲見面會。（圖／滾石提供）

從去年起，充滿創作能量的U:NUS，陸續發表倆倆組合與個人的實驗單曲，在數位平台上表現亮眼；今年4月更為粉絲量身訂做定情紀念曲〈哈尼〉。如今U:NUS舉辦出道以來首場見面會，每個互動環節及節目內容都由4名團員親手操刀，不僅於歲末推出原創IP周邊「哈尼Uz熊」原聲布偶，更結合實驗室概念，將在派對當日化身愛情科學家，粉絲則以研究室實習生身份受邀參與活動，和團員攜手破解3大任務。

[廣告]請繼續往下閱讀...

U:NUS第一次與粉絲近距離交流，為給足歌迷滿滿福利，活動細節都精心設計及監督也親自到場館探勘。聊到籌劃過程，團員透露：「大家太想要回饋粉絲很多東西，導致整體流程一直超時，多次跑到公司開會才擬定現在這個方案！」團長高胥崴說：「因為跟愛人過情人節本來就是天經地義的事！驚喜男團絕對不會讓妳們失望！」至於見面會驚喜，高有翔神秘預告：「會有更多從未曝光的新歌首演獻給UNi們。」吳昱廷跟蔡承祐也調皮補充：「至於新歌幾首，要來現場才會揭曉！絕對不能錯過。」

▲▼U:NUS將舉辦「U:NUS [ LU:V LAB ] Valentine’s Fan Party」情人節粉絲派對。（圖／滾石提供）

▲U:NUS今年非常多作品。（圖／滾石提供）

U:NUS今年活動頗多，跨年更是一連趕場新北市、高雄市、屏東縣三地演出，預計在喜逢成軍兩週年前夕帶給觀眾震撼演出，吳昱廷說：「既然即將出道兩年，我們準備了一首新歌。」期待大家能一起享受、嗨翻全場。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

推薦閱讀

六月認錯「我以為我不愛李易了」　離婚協議曝光…簽字前痛哭逆轉

六月認錯「我以為我不愛李易了」　離婚協議曝光…簽字前痛哭逆轉

六月公開離婚協議「本要跨年夜宣布」！2導火線吵到哭　已分房睡8年

六月公開離婚協議「本要跨年夜宣布」！2導火線吵到哭　已分房睡8年

網紅奈奈子當富商小三！自組後宮「4女共侍1夫」泡裸湯…正宮踢爆

網紅奈奈子當富商小三！自組後宮「4女共侍1夫」泡裸湯…正宮踢爆

男歌手轉行「如今是華航機長」！　超猛現況曝光

男歌手轉行「如今是華航機長」！　超猛現況曝光

婚前「1年出國玩5個月」1餐吃1萬！佳娜控婚後全沒了 祖雄認：轉變太快

婚前「1年出國玩5個月」1餐吃1萬！佳娜控婚後全沒了 祖雄認：轉變太快

辣網美奈奈子「4女激戰富商影片外洩」！買包給摸摸　1舉動挑釁正宮

辣網美奈奈子「4女激戰富商影片外洩」！買包給摸摸　1舉動挑釁正宮

陳子玄結婚1年「相貌改變了」！李燕見證幸福夫妻臉：伴侶太重要

陳子玄結婚1年「相貌改變了」！李燕見證幸福夫妻臉：伴侶太重要

六月暈船滑雪教練原因曝光！悲認：婚姻剩無盡空虛　醒悟發誓永不離婚

六月暈船滑雪教練原因曝光！悲認：婚姻剩無盡空虛　醒悟發誓永不離婚

小S一家過聖誕節「連大女兒都回國了」！　大S罕露面驚人美貌震驚全網

小S一家過聖誕節「連大女兒都回國了」！　大S罕露面驚人美貌震驚全網

女星半年沒戲拍「親投104履歷」打工　老闆google才知她真實身份

女星半年沒戲拍「親投104履歷」打工　老闆google才知她真實身份

峮峮交換禮物「拿出1物」惹KID走心！　當場暴怒：妳把我送給別人

峮峮交換禮物「拿出1物」惹KID走心！　當場暴怒：妳把我送給別人

辣網美4女睡富商遭炎上「急關IG神隱」！　激戰片內容曝光：直逼SOD

辣網美4女睡富商遭炎上「急關IG神隱」！　激戰片內容曝光：直逼SOD

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

六月認錯「我以為我不愛李易了」　離婚協議曝光…簽字前痛哭逆轉

六月公開離婚協議「本要跨年夜宣布」！2導火線吵到哭　已分房睡8年

網紅奈奈子當富商小三！自組後宮「4女共侍1夫」泡裸湯…正宮踢爆

男歌手轉行「如今是華航機長」！　超猛現況曝光

婚前「1年出國玩5個月」1餐吃1萬！佳娜控婚後全沒了 祖雄認：轉變太快

辣網美奈奈子「4女激戰富商影片外洩」！買包給摸摸　1舉動挑釁正宮

陳子玄結婚1年「相貌改變了」！李燕見證幸福夫妻臉：伴侶太重要

六月暈船滑雪教練原因曝光！悲認：婚姻剩無盡空虛　醒悟發誓永不離婚

小S一家過聖誕節「連大女兒都回國了」！　大S罕露面驚人美貌震驚全網

女星半年沒戲拍「親投104履歷」打工　老闆google才知她真實身份

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

U:NUS

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 魏蔓演血癌病友…跟尪努力懷寶寶　堅持「聖誕節南下高雄」有洋蔥
  2. 金在中淚訴被收養過程！ 1反應讓媽媽哭了：這麼好的孩子卻遇到這種事
  3. 向佐首回應「沉迷女裝」！　上半身脫光曬肌肉照：就是要好看
  4. 柯震東緊抱懷裡「深吻臉頰」女方身分曝光！　網驚：好像蕭亞軒
  5. 日本搭地鐵「並肩白帽女竟是蔡依林」！2特徵確認是本人　網羨慕炸
  6. 李昀鋭《九重紫》結局撲倒孟子義滾床！　私下「親密互動」全曝光
  7. 51歲男星心臟長4.6公分瘤「和劉真同病」！已交代身後事...妻揭最新近況
  8. 張榕容客串陸片《誤殺3》　「預售破4400萬台幣」挺肚演懷孕女警
  9. U:NUS不藏了！　公布明年好消息：跟愛人過情人節天經地義
  10. LINE TV「2024年人氣排行榜TOP10」公開　2超夯台劇稱霸冠亞軍！

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366