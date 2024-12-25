脫離五堅情邱鋒澤打頭陣 　台中麗寶跨年重量級獨家曝光

記者葉文正／台北報導

好久沒看到邱鋒澤一個人的跨年舞台？剛推出新專輯《珍珠刑》的waa魏如萱今年在哪裡跨年？不要懷疑，由三立台灣台直播、在台中麗寶樂園登場的《2025傳說對決麗寶跨年演唱會》一次獻上這兩位「獨家」歌手讓粉絲一次滿足！那大家最關心的倒數之星是誰？答案揭曉：「GX」鼓鼓呂思緯、蕭秉治會在送舊迎新之際，一起帶給大家加大份量的幸福。

▲鼓鼓(左起)、蕭秉治、魏如萱與邱鋒澤。（圖／三立提供）



已經有好幾年的跨年，邱鋒澤不是以團體「五堅情」、就是和陳零九的「九澤CP」雙人形式演出；今年「五堅情」照例會合體、並在收工後找個地方聚餐聊聊一整年有趣的事，但不同的是，邱鋒澤今年將單槍匹馬為台中麗寶樂園的跨年舞台打頭陣，為《2025傳說對決麗寶跨年演唱會》做最火熱的開場，他說：「這是久違的個人跨年演出，也是獨家，一定會帶給觀眾不一樣的表演與感受。」



▲魏如萱將在台中麗寶登台。（圖／三立提供）

金曲歌后waa魏如萱剛推出睽違3年半的新專輯《珍珠刑》，不僅嘗試了過往專輯沒有唱過的曲風，也親身參與了許多影像、視覺和音樂製作。她把新歌首唱獻給在台中麗寶樂園跨年的歌迷朋友，期待大家聽到後給她熱情的回饋。由於她的出場序排在倒數前二，是否會把兒子帶來一起看煙火跨年？waa魏如萱說：「我兒子習慣很早就會睡了，跨年的時間我應該會是在回台北的車上，所以會跟工作人員一起喊54321。」

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▲邱鋒澤難得單飛演出。（圖／三立提供）



至於壓軸倒數時分，首次在台中一起跨年的「GX」鼓鼓呂思緯、蕭秉治將在麗寶樂園陪大家從倒數唱到2025，鼓鼓呂思緯說：「各自奔波了好幾年，今年有GX這個組合很幸福，喜歡我們的歌迷一次可以看到兩個人，不用再為難跑場嘍！」蕭秉治則說：「感覺像回到以前團體時期一起打拚！」兩人將陪大家一起倒數看煙火。



從闊別十年的單飛到現在的GX雙人限定組合，「團長」鼓鼓呂思緯說：「我們默契更好，溝通更快了，對於彼此的創作和舞台也有更深的瞭解，互相在對方身上學習了很多。」「副團長」蕭秉治表示：「鼓鼓就像一個大哥，hold住GX演出的所有節奏。」



回顧2024，蕭秉治感恩表示這是豐收的一年，突破了自己重返台北小巨蛋舉辦個人演唱會，2025年將移師高雄巨蛋繼續唱；而GX組合在2025年依然會帶著巡演到不同城市跟歌迷見面，也可能有更有趣、突破的新合作單曲，請大家一起期待。



《2025傳說對決麗寶跨年演唱會》12月31日21:00-00:30在台中麗寶樂園登場，演出歌手包括Feng Za邱鋒澤、宋柏緯、吳獻Osean、美秀集團、南西肯恩、吳霏FEI、Ray黃霆睿、waa 魏如萱、GX鼓鼓呂思緯 蕭秉治等，電視轉播平台為三立台灣台，直播時間為：22:00-00:30；網路直播平台有三立新聞YT 、Vidol YT、三立電視YT，直播時間為：21:00-00:30。