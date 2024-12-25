許富凱跨年「南北連趕3場」超拼！　預告明年「有好消息」

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王許富凱整年工作滿檔，就連2024年最後一天跨年夜都要趕場，當晚他將從台灣頭唱到台灣尾，首場先是在新北市淡水「2025閃耀新北1314跨河煙 火」開唱陪伴大家看夕陽，緊接得立刻搭乘高鐵南下返鄉，在 「2025高雄跨年晚會」夢時代登台演出，最後再趕來到屏東第三場「2025 嘻哈大里港來跨年唷」擔任壓軸，在倒數後2025年第一刻現身舞台，陪大家迎新年。

▲許富凱跨年南北將連趕三場。（圖／喜樂娛樂提供）

跨年夜貫穿南北連趕三場，可見許富凱的超高人氣，他笑說：「每一年趕場已經成為習慣，每一年最後一天可以這樣工作，代表滿滿的這樣很好！」是否備好食物補充體力？他卻說：「最近在節食，所以沒有要準備食物，但禦寒小物都備妥了，以防不小心著涼、或喉嚨被冷風吹很乾，有暖暖包、圍巾、蜂膠 。」至於造型亮點，他預告：「服裝我會準備2到3套，看當天氣溫做調整 決定，每場演出都會改變給觀眾們驚喜，我們現場見吧。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

細數許富凱2024年跨界挑戰不斷，包括年初接下《紅白藝能大賞》主持、舉辦「拾歌」高流演唱會、傳藝金曲獎頒獎典禮主持與演出、參演唐美雲歌仔戲團《孟婆客棧：冥星雙飛俠》音樂劇、出席金鐘獎頒獎典禮演出、參加池上秋收稻穗藝術節、以及《五木大学-夜 の女王櫻子媽媽》許富凱點唱機音樂劇、實境節目等，還有許多大大小小的商演，他直呼：「想對我自己說一聲『辛苦了』！但這一切都是值得的，收穫滿滿的，接觸到不同人事物，開了很多不同眼界。」

▲許富凱2024年做了許多跨界演出。（圖／喜樂娛樂提供）

而他日前終於趁著去日本工作的空檔放鬆旅行，他早已喊了好幾年想去東京過耶誕，今年終於圓夢成行，在六本木看耶誕燈海，不畏寒冷低溫在日本街頭逛街感受氛圍，開心自拍留念。至於明年工作計畫，許富凱鬆口：「明年會有新的音樂作品與大家分享，畢竟2024下半年做了許多音樂以外的事情。」面對粉絲敲碗演唱會，他期許：「 演唱會希望用沒壓力、小型專場的方式來舉辦，唱唱自己喜歡的歌，也唱唱大家喜歡的歌。」