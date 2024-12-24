柯震東跨年人不在台灣！　「2024工作多於生活」喊話：2025要放假

記者黃庠棻／台北報導

迎接2025、同時也是蛇年的到來，全球跑鞋領導品牌New Balance再次以潮流為筆，寫下迎新的時尚序曲，邀請10月甫獲金鐘迷你劇集男配角的柯震東與百萬人氣YouTuber韓勾ㄟ金針菇演繹新年形象廣告。

▲柯震東為運動品牌拍攝新年形象廣告。（圖／New Balance提供）



回顧今年，柯震東認為自己工作多於生活，因為工作檔期而犧牲了一些假期時間，雖然一切很值得，但他還是許願「希望新的一年，有機會讓我適時地放假充電！」

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▲柯震東為運動品牌拍攝新年形象廣告。（圖／New Balance提供）

柯震東以摩登感十足的摩卡棕球鞋，搭配融合新年象徵蛇紋元素的寬版連帽上衣，帥氣分享「這次合作的鞋款不僅功能性強，還能輕鬆搭配日常造型，即使沒運動，穿著它也會覺得自己更有型、時尚感滿滿！」

▲柯震東為運動品牌拍攝新年形象廣告。（圖／New Balance提供）

12月底是送舊迎新的季節，有聖誕節、跨年、元旦，柯震東回想最難忘的聖誕節，是他成立的影視製作及經紀公司「禾豐九路」的第一個聖誕節，和同事們一起在公司佈置聖誕樹跟交換禮物，是過往比較少的經驗，也讓他覺得成立公司格外有意義。

▲柯震東為運動品牌拍攝新年形象廣告。（圖／New Balance提供）

至於跨年，柯震東說「最難忘可能會是今年，因為我拍戲不在台灣，要跟劇組一起迎接新的一年，也是滿特別的體驗。」他今年在小螢幕表現亮眼，先在《愛愛內含光》詮釋時下年輕人的價值觀，獲得觀眾共鳴與討論，再以《不夠善良的我們》中細膩的情感表現，首次入圍金鐘獎就拿下迷你劇集男配角獎。

▲柯震東為運動品牌拍攝新年形象廣告。（圖／New Balance提供）

對此，柯震東說「一直以來，我都不會侷限自己的表演只能在大銀幕還是小螢幕，而是希望可以嘗試更多不同的角色，讓大家不論是透過電影還是電視劇，都有更多機會看到我演出的作品。」迎向2025，柯震東說：「我其實每一年都懷抱著平常心，畢竟未來是未知的。當然還是會期許自己一年比一年更好，就看明年會有什麼新的挑戰再來思考如何面對囉！」