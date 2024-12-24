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按摩2hrs「講20次小力一點」！店員反糾正 百萬KOL瑀熙哭了：怎麼辦

記者潘慧中／綜合報導

網紅瑀熙自遊戲直播主起家，Instagram擁有百萬粉絲，不時會與粉絲分享生活點滴。她24日便在社群網站寫下至今遇到了一連串衰事，從按摩到搭Uber，每件事都不順利，「今天的我是開啟什麼地獄模式？！」

▲▼瑀熙。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

▲瑀熙分享今天遇到的倒楣事。（圖／翻攝自Threads／uccu0323）

瑀熙透露24日本來想開心休息一下去按摩，「結果整整兩個小時，我大概講了20次『麻煩您小力一點』」，不只這樣，講的時候還被糾正，店員反過來說她就是沒按開才會痛。

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▲▼瑀熙。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

▲▼店員無視瑀熙的請求。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

▲▼瑀熙。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

反映無效後，瑀熙就這樣被繼續大力地壓身體，「按到我整個人超痛苦」，附上一個大哭的表情符號，顯見她的崩潰心情，「我個性臭俗辣，我不敢說要換按摩師，下次遇到這種狀況該怎麼辦啊！」

▲▼瑀熙。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

▲瑀熙當下不敢要求換按摩師。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

不久後，瑀熙再度發文透露，剛花錢按摩受了一肚子氣，結果離開還搭到一台超臭的Uber，吃完飯要去牽車時，又坐到一台超髒的Uber，「誰還能比我倒霉？」

瑀熙Threads全文：

一早去按摩，原本想說開開心心休息一下
結果整整兩個小時，我大概講了20次
「麻煩您小力一點」
講的時候還會被糾正，你就是這邊沒按開才會痛啦～ 要這樣這樣才對，繼續大力壓
按到我整個人超痛苦
我個性臭俗辣，我不敢說要換按摩師
下次遇到這種狀況該怎麼辦阿

今天的我是開啟什麼地獄模式
早上花了錢按摩被按到一肚子氣
離開一上車坐到一台超級臭的Uber！！！
吃完飯要去牽車，又坐到一台超髒的Uber..
誰還能比我倒霉

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