吳慷仁路邊「突被陌生人打氣」！親PO完合照…苦笑冒冷汗吐67字心聲

記者潘慧中／綜合報導

吳慷仁平常儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活中的所見所聞。他24日便於社群網站上傳在路邊被陌生人打氣的一段話，當下也因此備受鼓舞。

▲吳慷仁突然被陌生人打氣。（圖／翻攝自Facebook／吳慷仁）



原來吳慷仁是在街頭的一處牆壁上看到了一段廣東話，留言者自稱是「M」，並期許看到的人無論經歷了什麼事情，都不要放棄，一切都會越變越好，「要記住有個陌生人默默為你打緊氣！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼吳慷仁謝謝陌生人的留言鼓勵。（圖／翻攝自Facebook／吳慷仁）



吳慷仁瞬間被這些話語溫暖到了，「有時候一點點鼓勵與關心周圍的人，哪怕陌生，都是一事一件～謝謝陌生人的打氣～」，並拍下自己的影子與這段話的合照。

▲吳慷仁最終擔心清潔人員會清得很辛苦。（圖／翻攝自Facebook／吳慷仁）



話鋒一轉，吳慷仁露出了苦笑冒冷汗的表情符號說：「但…在牆上寫字塗鴉…清潔人員更需要打氣…人家也要刷得辛苦的。」

吳慷仁臉書全文：

有時候一點點鼓勵與關心周圍的人，

哪怕陌生，都是一事一件～

謝謝陌生人的打氣～

但…在牆上寫字塗鴉…

清潔人員更需要打氣…人家也要刷的很辛苦的

#打緊氣

#唔好放棄