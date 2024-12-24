ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

落日飛車、HYUKOH宣佈高雄開唱！　他動完手術也將回歸

記者蔡琛儀／台北報導

落日飛車與南韓樂團HYUKOH的「AAA」演唱會7月才在北流登場，門票瞬間秒殺，近日他們宣布，將於2025年的2月22日加碼於高雄流行音樂中心開唱，落日飛車笑說：「已經很久沒到高雄舉辦售票演出，心情緊張又期待。」除了首度帶著HYUKOH到高雄；HYUKOH中因手術養傷，因此先前未參與巡演的鼓手仁雨也將回歸。

▲▼落日飛車、韓樂團HYUKOH宣布2025年2月2日於高流開唱。（圖／華納提供）

▲落日飛車、韓樂團HYUKOH宣布2025年2月2日於高流開唱。（圖／華納提供）

「AAA」巡迴演唱會於南韓、日本、新加坡、香港等地接連巡演，雖然台北場門票在一開賣便瞬間完售，卻因太久未在高雄舉辦售票演出，卻有些壓力，透露其實一度擔心「票賣不完」，然而在看到消息公布後歌迷的反應，笑說安心了許多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

落日飛車主唱國國也分享到各地巡演的心情：「繞了亞洲一圈之後，覺得還是台北觀眾超熱情、超給力又品味尖端；這次可以跨越濁水溪，我們也想帶韓國人吃些道地的南部美食！」表示除了自己的口袋名單外，也開放歌迷踴躍推薦。

▲▼落日飛車、韓樂團HYUKOH宣布2025年2月2日於高流開唱。（圖／華納提供）

▲落日飛車將首度帶著HYUKOH前進高雄。（圖／華納提供）

而HYUKOH鼓手仁雨因「副舟狀骨症候群」造成足部內踝接足弓部位劇烈疼痛，不得不手術，這次也將在高雄回到舞台，落日飛車透露：「聽說他現在很積極的在復健中，很期待讓大家聽到原汁原味的鼓聲！」同時也相當期待全員正式聚首的那天。「AAA」高雄演唱會門票將於2025年1月1日正式於拓元售票系統啟售。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

曾國城7副業2年慘賠千萬！靠1產品翻身「年賺破億」豪發300萬年終

曾國城7副業2年慘賠千萬！靠1產品翻身「年賺破億」豪發300萬年終

婚前「1年出國玩5個月」1餐吃1萬！佳娜控婚後全沒了 祖雄認：轉變太快

婚前「1年出國玩5個月」1餐吃1萬！佳娜控婚後全沒了 祖雄認：轉變太快

蹦闆拳賽遭酸「低頭找東西」！　格鬥選手金鋼刀揭真相：無知當有趣

蹦闆拳賽遭酸「低頭找東西」！　格鬥選手金鋼刀揭真相：無知當有趣

楊謹華在家出意外！「被木頭直插腳底」 掛急診蜷曲病床：想到就流汗

楊謹華在家出意外！「被木頭直插腳底」 掛急診蜷曲病床：想到就流汗

陸劇男神「手指太醜」被批出戲！畫面衝熱搜　網毒舌：找個手替吧

陸劇男神「手指太醜」被批出戲！畫面衝熱搜　網毒舌：找個手替吧

孫興分合林美貞20年爆復合！「陸女友淚放手」　片場黏踢踢又出國

孫興分合林美貞20年爆復合！「陸女友淚放手」　片場黏踢踢又出國

《夜市王》淘汰樂華夜市！主委抹淚又挨批…店家：用心不知做錯什麼

《夜市王》淘汰樂華夜市！主委抹淚又挨批…店家：用心不知做錯什麼

孫生被爆「騙14歲網紅開房」！親姊發現急攔下　老闆酷炫押著道歉

孫生被爆「騙14歲網紅開房」！親姊發現急攔下　老闆酷炫押著道歉

64歲齊秦遭傳罹患肺癌！家屬撇爆料「只是普通感冒」11月登台失常

64歲齊秦遭傳罹患肺癌！家屬撇爆料「只是普通感冒」11月登台失常

Lulu白冷2年了！半夜出動「超暖神器」：現在才發現 在家28度爽翻

Lulu白冷2年了！半夜出動「超暖神器」：現在才發現 在家28度爽翻

死侍老婆怒控男星性騷擾！　網友不買單狂酸：翻車了想洗白

死侍老婆怒控男星性騷擾！　網友不買單狂酸：翻車了想洗白

小彤老師完成最後一次化療　父親離世哀痛「天崩地裂」

小彤老師完成最後一次化療　父親離世哀痛「天崩地裂」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

曾國城7副業2年慘賠千萬！靠1產品翻身「年賺破億」豪發300萬年終

婚前「1年出國玩5個月」1餐吃1萬！佳娜控婚後全沒了 祖雄認：轉變太快

蹦闆拳賽遭酸「低頭找東西」！　格鬥選手金鋼刀揭真相：無知當有趣

楊謹華在家出意外！「被木頭直插腳底」 掛急診蜷曲病床：想到就流汗

陸劇男神「手指太醜」被批出戲！畫面衝熱搜　網毒舌：找個手替吧

孫興分合林美貞20年爆復合！「陸女友淚放手」　片場黏踢踢又出國

《夜市王》淘汰樂華夜市！主委抹淚又挨批…店家：用心不知做錯什麼

孫生被爆「騙14歲網紅開房」！親姊發現急攔下　老闆酷炫押著道歉

64歲齊秦遭傳罹患肺癌！家屬撇爆料「只是普通感冒」11月登台失常

Lulu白冷2年了！半夜出動「超暖神器」：現在才發現 在家28度爽翻

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 男星過世9年突獻聲新電影　「遺孀親自致電」導演一聽配樂秒落淚
  2. 吳謹言挺孕肚「吸老公二手菸」！　洪堯車內點菸挨轟：細節見人品
  3. 吳青峰爆不唱大巨蛋：有生之年不可能　還當眾開放歌迷「半價退票」
  4. 歐巴馬2024最愛電影！小護士「上空激情片被外流」遭批　高EQ回應
  5. 加入食堂最後營業日　餐廳爆單敖犬也爆炸
  6. 甄子丹執導新片卡司超狂！張智霖蓄鬍「真實白髮上陣」演極惡反派
  7. 柯震東跨年人不在台灣！　「2024工作多於生活」喊話：2025要放假
  8. 按摩2hrs「講20次小力一點」！店員反糾正 台百萬網紅哭了：怎麼辦
  9. 敲碗成功《騎吧！哈林小隊》第二季來了　規劃上市櫃官股撐腰
  10. 江祖平使壞報應來了！黃少祺勸自首…她「警匪追逐」撞倉庫陷火海

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366