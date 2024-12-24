落日飛車、HYUKOH宣佈高雄開唱！　他動完手術也將回歸

記者蔡琛儀／台北報導

落日飛車與南韓樂團HYUKOH的「AAA」演唱會7月才在北流登場，門票瞬間秒殺，近日他們宣布，將於2025年的2月22日加碼於高雄流行音樂中心開唱，落日飛車笑說：「已經很久沒到高雄舉辦售票演出，心情緊張又期待。」除了首度帶著HYUKOH到高雄；HYUKOH中因手術養傷，因此先前未參與巡演的鼓手仁雨也將回歸。

▲落日飛車、韓樂團HYUKOH宣布2025年2月2日於高流開唱。（圖／華納提供）

「AAA」巡迴演唱會於南韓、日本、新加坡、香港等地接連巡演，雖然台北場門票在一開賣便瞬間完售，卻因太久未在高雄舉辦售票演出，卻有些壓力，透露其實一度擔心「票賣不完」，然而在看到消息公布後歌迷的反應，笑說安心了許多。

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落日飛車主唱國國也分享到各地巡演的心情：「繞了亞洲一圈之後，覺得還是台北觀眾超熱情、超給力又品味尖端；這次可以跨越濁水溪，我們也想帶韓國人吃些道地的南部美食！」表示除了自己的口袋名單外，也開放歌迷踴躍推薦。

▲落日飛車將首度帶著HYUKOH前進高雄。（圖／華納提供）

而HYUKOH鼓手仁雨因「副舟狀骨症候群」造成足部內踝接足弓部位劇烈疼痛，不得不手術，這次也將在高雄回到舞台，落日飛車透露：「聽說他現在很積極的在復健中，很期待讓大家聽到原汁原味的鼓聲！」同時也相當期待全員正式聚首的那天。「AAA」高雄演唱會門票將於2025年1月1日正式於拓元售票系統啟售。