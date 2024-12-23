《夜市王》Lulu主持到一半「罕犯失誤」！阿達急提醒 她驚：忘記了

記者潘慧中／綜合報導

美食競賽實境節目《夜市王》播出後，討論度屢創新高，除了店家端出的菜色，主持人Lulu（黃路梓茵）、阿達這段舊情人的默契更是一大亮點，尤其在最新一集中，她罕見犯了一個小失誤，男方馬上當場吐槽。

▲阿達提醒Lulu講話要拿麥克風。（圖／翻攝自YouTube／夜市王）



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畫面中，可以看到Lulu正在試吃月亮蝦餅，被阿達問到是否有沾醬時，她點了點頭，反覆咀嚼味道後，再抬起頭對著鏡頭敘述心得，卻突然忘了自己根本沒有拿起麥克風。

▲▼Lulu講完一大串話都沒收到音。（圖／翻攝自YouTube／夜市王）



Lulu評論月亮蝦餅的想法完全沒被收到音，阿達連忙出聲提醒「妳要不要用麥克風」，她這才驚覺不對勁，大笑直言「對齁我忘記了我忘記了」，男方看了忍不住繼續吐槽：「妳是不是真的以為在逛夜市？」

▲▼阿達吐槽Lulu真以為在逛夜市。（圖／翻攝自YouTube／夜市王）



Lulu被自己逗得笑到不行，事後還轉發這個片段到她的Instagram限時動態，「不可能直接現場發瘋欸？！會不會放太鬆！」意外插曲也讓觀眾不禁嘴角失守。

▲Lulu事後也自我解嘲。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）