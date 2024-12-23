ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

瑀熙搭Uber「被司機1句話惹毛」　無情吐槽：不好笑！

記者王靖淳／綜合報導

網紅瑀熙自遊戲直播主起家，今年3月底宣布和圈外男友結婚，同年9月生下兒子「小布」，平時除了會在社群記錄產後日常外，同時也不吝嗇與粉絲分享私下生活。今（23）日便透過Threads發文透露，搭Uber時被司機開玩笑，不過她也直言：「不好笑！」

▲▼瑀熙。（圖／翻攝自Facebook／瑀熙Yuci）

▲瑀熙。（圖／翻攝自Facebook／瑀熙Yuci）

瑀熙表示，當時搭Uber定位到三重，一上車便被司機開了一個玩笑，司機開口對她說：「妳好，到北投齁？」讓她當下感到十分緊張，第一反應甚至懷疑自己可能搭錯車，準備要開門下車。不過，就在她心跳加速之際，司機立刻笑著回應：「哈哈，騙妳的啦，不好笑齁？」面對這突如其來的玩笑，瑀熙忍不住在文中吐槽：「對，不好笑。」言語中透露出些許無奈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼瑀熙。（圖／翻攝自Threads／uccu0323）

▲瑀熙搭小黃遇到奇怪司機。（圖／翻攝自Threads／uccu0323）

貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖，同時也紛紛留言表達自己對此事的看法。有網友直言：「連我自己是Uber司機，都覺得很難笑！」直接表達對這段玩笑的無感。有網友提到，若遇到趕時間的乘客，這樣的玩笑恐怕適得其反，「司機大哥應該會被負評」，認為幽默應有分寸。還有人直白表示：「難笑。」甚至調侃說道：「這司機不想做了吧。」掀起不小討論。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

71歲阿諾史瓦辛格「遭人從後方飛踢」　 背部重擊「完全沒倒下」

推薦閱讀

孫生被爆「騙14歲網紅開房」！親姊發現急攔下　老闆酷炫押著道歉

孫生被爆「騙14歲網紅開房」！親姊發現急攔下　老闆酷炫押著道歉

楊謹華在家出意外！「被木頭直插腳底」 掛急診蜷曲病床：想到就流汗

楊謹華在家出意外！「被木頭直插腳底」 掛急診蜷曲病床：想到就流汗

華碩尾牙「頭獎也太扯」！蔡尚樺回娘家主持看傻：董事長一如繼往豪氣

華碩尾牙「頭獎也太扯」！蔡尚樺回娘家主持看傻：董事長一如繼往豪氣

張惠妹不忍了　大巨蛋唱完「看網路一狀況很氣」：刪掉好不好！

張惠妹不忍了　大巨蛋唱完「看網路一狀況很氣」：刪掉好不好！

台歌手婚禮唱一半「當眾摔麥」！暴怒原因曝：5千人傻眼 從此遭封殺

台歌手婚禮唱一半「當眾摔麥」！暴怒原因曝：5千人傻眼 從此遭封殺

酷炫親自回應了！孫生爆找14歲網紅開房　女方氣炸轟：噁心死了

酷炫親自回應了！孫生爆找14歲網紅開房　女方氣炸轟：噁心死了

統神凌晨列「拳賽14處疑點」怒了！　質疑裁判「被下令」故意判他輸

統神凌晨列「拳賽14處疑點」怒了！　質疑裁判「被下令」故意判他輸

范少勳女兒整手都胎記…天冷會變色　目睹「她下意識躲藏」心疼了

范少勳女兒整手都胎記…天冷會變色　目睹「她下意識躲藏」心疼了

唐綺陽運勢／天蠍「改變命運的貴人」出現了！魔羯朋友變情人❤️

唐綺陽運勢／天蠍「改變命運的貴人」出現了！魔羯朋友變情人❤️

王仁甫16歲兒「被拍高中近況照」！五官遺傳神基因 千人驚：越大越帥

王仁甫16歲兒「被拍高中近況照」！五官遺傳神基因 千人驚：越大越帥

不只Kep1er！《紅白》國際嘉賓再＋1　韓國超人氣男團成員登台...興奮發聲

不只Kep1er！《紅白》國際嘉賓再＋1　韓國超人氣男團成員登台...興奮發聲

好萊塢女星外套大開「裡面完全沒穿」　中路全空露出傲人美胸！

好萊塢女星外套大開「裡面完全沒穿」　中路全空露出傲人美胸！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

孫生被爆「騙14歲網紅開房」！親姊發現急攔下　老闆酷炫押著道歉

楊謹華在家出意外！「被木頭直插腳底」 掛急診蜷曲病床：想到就流汗

華碩尾牙「頭獎也太扯」！蔡尚樺回娘家主持看傻：董事長一如繼往豪氣

張惠妹不忍了　大巨蛋唱完「看網路一狀況很氣」：刪掉好不好！

台歌手婚禮唱一半「當眾摔麥」！暴怒原因曝：5千人傻眼 從此遭封殺

酷炫親自回應了！孫生爆找14歲網紅開房　女方氣炸轟：噁心死了

統神凌晨列「拳賽14處疑點」怒了！　質疑裁判「被下令」故意判他輸

范少勳女兒整手都胎記…天冷會變色　目睹「她下意識躲藏」心疼了

唐綺陽運勢／天蠍「改變命運的貴人」出現了！魔羯朋友變情人❤️

王仁甫16歲兒「被拍高中近況照」！五官遺傳神基因 千人驚：越大越帥

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

瑀熙, 網紅, YouTuber

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 蹦闆拳賽遭酸「低頭找東西」！　格鬥選手金鋼刀揭真相：無知當有趣
  2. Loco登《拳上》觀眾狂噓「沒人想聽」　YTR怒批素質差：丟臉全世界
  3. 《夜市王》Lulu主持到一半「罕犯失誤」！阿達急提醒 她驚：忘記了
  4. Ozone文廷「簽唱會連喊5粉絲名字」！　寵粉畫面曝光：我快哭了
  5. 劉宇寧直播揭娛圈黑幕！「拿我開刀還瞧不起我莫名其妙」全說了
  6. 葉珂挺大肚探班黃曉明！「全為談判拿錢」內幕曝光　他爆感情現況
  7. 曾之喬「就要生了」不忘去買交換禮物！巨肚現形：和寶寶的甜蜜聖誕
  8. 陳柏霖「暖男2招」收服郭雪芙！《吹吹風》庹宗華酗酒原因有洋蔥
  9. 侯怡君隔5年拍八點檔「滾泥濘蟲爬滿身」掛彩　蕭大陸淡定回應！
  10. 張惠妹2000萬豪華大禮包藏座位！　1現象證實「妹粉素質超高」

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366