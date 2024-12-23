瑀熙搭Uber「被司機1句話惹毛」　無情吐槽：不好笑！

記者王靖淳／綜合報導

網紅瑀熙自遊戲直播主起家，今年3月底宣布和圈外男友結婚，同年9月生下兒子「小布」，平時除了會在社群記錄產後日常外，同時也不吝嗇與粉絲分享私下生活。今（23）日便透過Threads發文透露，搭Uber時被司機開玩笑，不過她也直言：「不好笑！」

▲瑀熙。（圖／翻攝自Facebook／瑀熙Yuci）

瑀熙表示，當時搭Uber定位到三重，一上車便被司機開了一個玩笑，司機開口對她說：「妳好，到北投齁？」讓她當下感到十分緊張，第一反應甚至懷疑自己可能搭錯車，準備要開門下車。不過，就在她心跳加速之際，司機立刻笑著回應：「哈哈，騙妳的啦，不好笑齁？」面對這突如其來的玩笑，瑀熙忍不住在文中吐槽：「對，不好笑。」言語中透露出些許無奈。

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▲瑀熙搭小黃遇到奇怪司機。（圖／翻攝自Threads／uccu0323）

貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖，同時也紛紛留言表達自己對此事的看法。有網友直言：「連我自己是Uber司機，都覺得很難笑！」直接表達對這段玩笑的無感。有網友提到，若遇到趕時間的乘客，這樣的玩笑恐怕適得其反，「司機大哥應該會被負評」，認為幽默應有分寸。還有人直白表示：「難笑。」甚至調侃說道：「這司機不想做了吧。」掀起不小討論。