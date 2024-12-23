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曾之喬「就要生了」不忘去買交換禮物！巨肚現形：和寶寶的甜蜜聖誕

記者潘慧中／綜合報導

曾之喬與辰亦儒結婚4年後，8月中旬證實懷孕的好消息，喜獲眾人祝福。23日格外引起討論的是，不但挺著臨盆的孕肚入鏡，她還笑說明天要去買聖誕禮物，意味著尚未卸貨。

▲▼曾之喬。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）

▲曾之喬將挺著大肚子和寶寶過第一個聖誕節。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）

照片中，可以看到曾之喬放下一頭浪漫長捲髮，身穿咖色調毛衣，圍上紅色圍巾相當應景，伸出食指輕按隆起的肚皮，一邊wink一邊露出微笑，渾身散發出幸福氛圍。

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▲▼曾之喬。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）▲▼曾之喬。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）

▲曾之喬詢問粉絲關於交換禮物的意見。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）

曾之喬心滿意足地說，這次是「我和寶寶的甜蜜聖誕」，母子倆第一次歡度聖誕節的同時，也想詢問粉絲關於交換禮物的意見，「最棒的禮物都是用錢買不到的：）如果有人有推薦買得到的禮物，也麻煩跟我說一下，因為我明天要去買。」

▲曾之喬懷孕後身材依然很好。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）

事實上，曾之喬的預產期正是在年底，日前舉辦性別派對時，她沒有選擇傳統的粉紅色或藍色氣球，而是用她最喜歡的綠色來代表女生，和老公最喜歡的白色來代表男生。戳破氣球後，她溫柔地跟兒子說：「這一切的一切，都是對你的愛和祝福，不論你的生命將會經歷什麼。」

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