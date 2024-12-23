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Loco登《拳上》觀眾狂噓「沒人想聽」　YTR怒批素質差：丟臉全世界

記者顧齊祐／綜合報導

網紅統神、蹦闆《拳上2024》21日落幕，雙方激戰6回合，最後由蹦闆獲勝，賽後掀起許多話題。此次比賽邀請到了韓國饒舌歌手Loco及pH-1擔任表演嘉賓，不過就在Loco表演環節，現場觀眾卻在台下狂噓，讓YTR瘋男Nick（王柏傑）發文怒批：「不要丟臉到全世界」。

▲▼ 拳上2024-比賽。（圖／記者黃克翔攝）

▲《拳上2024》網紅統神VS蹦闆。（圖／記者黃克翔攝）

統神與蹦闆比賽開始前，Loco登台進行暖場表演，然而他的演出卻引來台下不少謾罵聲，甚至還跑到他的Instagram留言「沒有人想聽你唱歌」。對此，Nick也忍不住在Threads上發文「拳上觀眾素質真的非常差⋯看到Loco表演台下喊西八（韓文髒話）、說中文，還有人跑去他的IG，用小號留中文叫他不要唱，唱三小」。

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▲韓國饒舌歌手Loco登台演出，遭觀眾謾罵。（圖／翻攝自Instagram／satgotloco）

▲韓國饒舌歌手Loco登台演出，遭觀眾謾罵。（圖／翻攝自Instagram／satgotloco）

Nick接著表示「好歹Loco是《Show Me The Money》冠軍+裁判，不知道這節目的話（喜歡饒舌一定要去看），它大概是《新說唱》GAI、PG ONE（當時冠軍），《新說唱》基本上也是抄這節目然後娛樂化，目前已經超過十年、拍了十季，光這選秀節目冠軍+裁判，已經算是饒舌實力韓國頂流了」，最後也特別說道「不懂真的可以安靜等你的拳賽，也不要丟臉到全世界」。

▲觀眾跑到Loco的Instagram留言謾罵。（圖／翻攝自Instagram／satgotloco）

▲觀眾跑到Loco的Instagram留言謾罵。（圖／翻攝自Instagram／satgotloco）

過了一會Nick又再度發文，繼續強調「只是希望大家可以多尊重表演者，你覺得好不好聽是你媽生的耳朵，沒人可以管，反正他是韓國公認實力派（一堆現場影片甚至比賽都在網路上），跑去罵別的國家特地飛來的歌手，對別人演出不尊重，甚至種族歧視，就真的是猴子，有夠沒水準」。

▲▼YTR瘋男Nick（王柏傑）發文怒批。（圖／翻攝自Threads／crazy_man_nick）

▲▼YTR瘋男Nick（王柏傑）發文怒批。（圖／翻攝自Threads／crazy_man_nick）

▲▼YTR瘋男Nick（王柏傑）發文怒批。（圖／翻攝自Threads／crazy_man_nick）

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