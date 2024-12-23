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陳柏霖「暖男2招」收服郭雪芙！《吹吹風》庹宗華酗酒原因有洋蔥

記者黃庠棻／台北報導

治癒系愛情影集《不如海邊吹吹風》第二週播出再度掀收視熱潮，憑藉鄰里相扶、親情相伴與戀人守護三大生活感引發觀眾共鳴，成功觸動觀眾內心深處的柔軟，看著看著就淚流， 眼淚攻勢讓該影集在上週末繼續攻佔AXN全頻道最高收視，45歲以上觀眾瞬間最高收視達0.52 ，並且蟬聯中華電信Hami Video戲劇榜冠軍7天。

▲《不如海邊吹吹風》由郭雪芙、陳柏霖主演。（圖／大川大立提供）

▲《不如海邊吹吹風》由郭雪芙、陳柏霖主演。（圖／大川大立提供）

劇中，庹宗華酗酒背後的心酸故事揭露了沉重的親情，新加坡影后級女星洪慧芳飾演的奶奶與郭雪芙的彼此守護更展現家人間難以言喻的深厚情感，而陳柏霖與郭雪芙詮釋的「允諾CP」，兩人深夜對話與貼心守護，成收視高點。

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▲《不如海邊吹吹風》由郭雪芙、陳柏霖主演。（圖／大川大立提供）

▲《不如海邊吹吹風》由郭雪芙、陳柏霖主演。（圖／大川大立提供）

一場白引默（陳柏霖飾）陪伴孤獨的李海諾（郭雪芙飾）並貼心說道「特殊的日子，多一個人陪總比一個人過好！」儘管郭雪芙嘴上說已經習慣獨自一人，但內心依然被觸動。兩人一同餵養小鹿，讓陳柏霖幽默打趣「來體驗特殊的金門夜生活！」

▲《不如海邊吹吹風》由郭雪芙、陳柏霖主演。（圖／大川大立提供）

▲《不如海邊吹吹風》由郭雪芙、陳柏霖主演。（圖／大川大立提供）

在劇中，陳柏霖因不小心弄壞郭雪芙雙親留下的錄音帶，為了彌補對方，他費盡心思找到一捲錄音帶，有網友耳尖發現該曲與劇情十分貼合，尤其歌詞「乘著風，我可以靠近妳的臉，我可以感覺到妳」，兩人上演「並肩殺」，是該影集最新劇情中，兩個人肢體最靠近的一次，他們隨著旋律流淌深夜並肩聆聽，彼此間的在乎如同觸電般溫暖觀眾。

▲《不如海邊吹吹風》由郭雪芙、陳柏霖主演。（圖／大川大立提供）

▲《不如海邊吹吹風》由郭雪芙、陳柏霖主演。（圖／大川大立提供）

因為陳柏霖透過「鹿園談心」和「並肩聆聽」兩度溫柔接住郭雪芙，陪伴安撫對方想念雙親的傷痛，彼此愛火漸燃。陳柏霖也因此在當地找到彷彿家的歸屬感，戲外他則對閩式建築的老屋印象深刻「角色在劇中漸漸把這裡當作自己家，老屋寬敞、採光好，還帶有古早的氣味，非常特別。」

▲《不如海邊吹吹風》由郭雪芙、陳柏霖主演。（圖／大川大立提供）

▲《不如海邊吹吹風》由郭雪芙、陳柏霖主演。（圖／大川大立提供）

此外，曾入圍金馬最佳女主角的新加坡演員洪慧芳將「奶奶」一角演得絲絲入扣，角色對孫女郭雪芙自幼失去雙親的關愛和心疼全寫在臉上，讓網友封她為「全民奶奶」，她還擔任起孫女的愛情助攻手，知道孫女在父母忌日這天特別脆弱，奶奶特地提醒陳柏霖飾演的白引默多關心對方。

郭雪芙談到這段祖孫情，她表示拍攝時完全不用特別培養感情「自然而然覺得她就是奶奶，因為她的臉龐總是帶著溫暖燦爛的笑容，很榮幸可以當她戲裡的孫女。」日前郭雪芙到新加坡為新戲造勢，也很開心能與「奶奶」洪慧芳重逢。

▲《不如海邊吹吹風》由郭雪芙、陳柏霖主演。（圖／大川大立提供）

▲《不如海邊吹吹風》由郭雪芙、陳柏霖主演。（圖／大川大立提供）

影集中，小鎮人情味令觀眾印象深刻，鄰里間的相處就像一個大家族，其中庹宗華飾演的福壽伯想起當年和郭雪芙父母一起遭遇船難，自己隻身安全回來，他因內心過於愧疚竟酗酒鬧失蹤，感慨地說「對不起海諾，讓妳沒有父母的陪伴。」

▲《不如海邊吹吹風》由郭雪芙、陳柏霖主演。（圖／大川大立提供）

▲《不如海邊吹吹風》由郭雪芙、陳柏霖主演。（圖／大川大立提供）

奶奶洪慧芳安慰道「至少你平安回來！我早就把你當成自己的兒子了。」這份無條件的關愛讓觀眾不禁潸然淚下，奶奶直言「只有你和家人過得好，才能讓逝去的人安心。」這句話不僅治癒了劇中角色，也打動了無數屏幕前的觀眾。

▲《不如海邊吹吹風》由郭雪芙、陳柏霖主演。（圖／大川大立提供）

▲《不如海邊吹吹風》由郭雪芙、陳柏霖主演。（圖／大川大立提供）

而這種把小鎮村民都當作自家人的親近感，讓郭雪芙戲外也感性說「整個海風里都很有向心力，有誰發生了什麼問題，大家都會一起去解決！」這些從生活細節中傳遞情感的溫暖，讓《不如海邊吹吹風》在收視與討論度上持續高漲。

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