盤點台灣全能藝人TOP 10！　「幕前做到幕後」冠軍橫掃6座金鐘

文／網路溫度計

台劇、國片近幾年大爆發，人才輩出的影視圈不僅有實力演員們，才華洋溢的大明星也開始當起導演或製片，許多家喻戶曉的國民演員，歌手首次執導就頗受好評，雖然跨界轉型對這些大咖們來說，壓力肯定不小，但他們卻靠著自身獨到的眼光證明自己，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，盤點出十位轉戰幕後的藝人們，不僅本業做得相當出色，斜槓人生也大放異彩。

NO.10 劉若英

▲劉若英。（圖／相信音樂提供）

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原本以歌手身分「奶茶」被廣為人知的劉若英，唱紅〈為愛癡狂〉、〈很愛很愛你〉、〈後來〉等經典情歌，獨特的敘事口吻深深地唱進人心，更創下女歌手巡迴演唱會單年最多場次的個唱紀錄，在歌壇上已佔有一席之地的她，同時也是一位極為出色的演員，在發行專輯前就被陳國富導演相中，擔任《我的美麗與哀愁》的女主角，同年演出張艾嘉的電影作品《少女小漁》，獲得1995年亞太影展最佳女主角獎，在國內外影展上頻頻獲獎，躍升為電影圈的一線女演員。

不僅如此，她更是位身兼導演與作家的才女，2017年執導的首部電影處女作《後來的我們》，劇本改編自她所寫的一篇短篇故事，電影在上映4天內就賣破9億人民幣，最終票房達到13.5億人民幣，榮登華語影史上最賣座的女導演之一，成為少數編、導、演、唱項目皆入圍過金馬獎的藝人。從幕前轉到幕後，劉若英坦言，所謂導演作品，就是把自己相信的事、相信的情感、相信的人與人之間的狀態，放在作品裡面，觀眾們能從她的作品中感受到細膩的情感。

NO.9 何潤東

▲何潤東（中）。（圖／翻攝自何潤東臉書）

以模特出道的何潤東，雖然歌手生涯不順遂，但在轉向戲劇界發展後便知名度大開，短時間接拍多部電視劇，成為當時最當紅的一線小生，2009年主演《泡沫之夏》一炮而紅，癡情形象深植人心，演藝事業再攀高峰。睽違九年後，首次執導電視劇《翻牆的記憶》，爆冷奪下2018年的金鐘獎節目導演獎，接著又以製作人、導演和編劇身份推出影集《誰在你身邊》、2022年執導《你的婚姻不是你的婚姻－恭請光臨曾賈府喜事》單元劇，今（2024）年又找來大咖演員陳柏霖、郭雪芙共同主演，自演自導《不如海邊吹吹風》備受各界期待，該劇改編自經典韓劇《頂級巨星柳白》，更特別至金門取景，被稱為媲美韓劇《海岸村恰恰恰》的治癒系作品。

NO.8 阿Ken（林暐恆）

▲阿Ken。（圖／翻攝自Facebook／阿Ken）

上週完美落幕的周杰倫大巨蛋演唱會，擔任串場主持人的阿Ken，不僅將現場氣氛拿捏得當，更製造了許多笑料，可看出高強的主持功力，出道已有20年的他，曾主持過多檔知名節目，是台灣人再熟悉不過的國民主持人之一，他卻不甘於只做「綜藝咖」，2020年自掏腰包拍攝了首部電影處女作《練愛iNG》，耗時5年準備，找來紀培慧、陳嘉樺、周杰倫、辛龍等多位大咖同台飆戲，首周票房突破300萬元，上映後的口碑也持續發酵。今（2024）年又跨足影集，執導台劇《Ｘ！又是星期一》，聚焦於台灣職場文化陋習，開播後便引發不少網友共鳴，「我不知道阿ken這麼厲害！導得很棒的感覺～」、「阿Ken當導演，感覺這劇會紅」、「好喜歡演員們，感覺一定要看」、「總算有認真描寫職場的台劇了」。

NO.7 修杰楷

▲修杰楷。（圖／TVBS提供）

被稱為國民好老公的修杰楷，原為演員出身，出演過《軍官情人》、《天堂的微笑》及《親愛壞蛋》等多部電視劇，擁有豐富的演員經歷，簽約新東家後便開啟了斜槓人生，開始投入多部戲劇的幕後製作。於2021年與簡嫚書共同製作公益微電影《莉莉安的禮物》，一舉獲得「布拉格國際電影節」六大獎項提名，接著於2023年擔任Netflix影集《此時此刻》的製作人集結了多位巨星吳慷仁、林心如、賈靜雯、王淨等人共同出演，新穎又細膩的劇情引起極高的話題，在串流平台上掀起現象級的熱潮，修杰楷也在採訪中透露，自己在劇組擔任著演員及製作方的溝通橋樑，經常站在演員角度提供拍攝想法，才能順利產出這部作品。

今年的聲量高點為3月11日，當天為修杰楷製作的全新戲劇《秘書俱樂部》開機日，找來王傳一、賴雅妍、張軒睿、曾莞婷等熟面孔的演員陣容引起網友的高度期待，「真的好多熟悉的演員，開始期待播出了」、「希望製作人修哥也可以飾演一角」。

NO.6 蔡淑臻

▲蔡淑臻。（圖／翻攝自Facebook／蔡淑臻）

從名模轉戰演員又朝戲劇製作邁進的蔡淑臻，擁有著高挑的身材與出眾的外表，即使49歲，卻完全看不出歲月的痕跡。先在《犀利人妻》中以女強人何愛琳嶄露頭角，接著又以《鑑識英雄》、《噬罪者》等作品多次入圍、抱得金鐘獎女配角；2023年以《村裡來了個暴走女外科》奪下金鐘影后寶座，除了飾演女主角，她也費時5年投入了該劇的製作，創下演藝生涯的巔峰，蔡淑臻在採訪中曾表示，「模特兒跟演員就是天跟地的差別，模特兒展示產品，所以要盡量把自己縮到最小；但演員得展示角色，反而要把自己放到最大。」網友紛紛讚嘆道，「實至名歸無懸念！轉型非常成功」、「蔡淑臻在暴走劇中，不論是演技或是在情感上的表達都很到位」、「就知道蔡淑臻會得，演得太自然了」。

今年討論度最高事件為11月6日記者會上，蔡淑臻透露《村裡來了個暴走女外科》第二季的男主角可能遭到換角，原本為朱軒洋所飾演，不過受到劈腿風波的影響，可能將詢問其他位演員的檔期。

NO.5 曾寶儀

▲曾寶儀。（圖／記者周宸亘攝）

身兼主持人、歌手、演員、作家、監製多個角色，父親是香港知名藝人曾志偉，曾寶儀算是星二代。讀大學對影視圈幕後工作有著濃厚的興趣，畢業後就隻身到香港擔任場記、助理、企劃、執行製作、副導演、助理主持等工作，最終仍從幕後走到幕前，以新聞節目的主持人出道，接連主持許多大型綜藝節目，傑出的控場能力在節目中表現相當亮眼，迅速成為台灣當紅的一線主持人。

近幾年除了主持與拍戲，也在台灣成立公司擔任製片，曾出品過《九降風》、《殺手歐陽盆栽》，皆獲得不俗的成績，2023年則首度監製電影《愛情城事》，獲選為金馬影展的閉幕片，該作品集結集了來自不同地區的新銳創作者和華麗的演員陣容，共同演繹了十個發生在城市巷弄中的短篇故事。

NO.4 張艾嘉

▲張艾嘉。（圖／記者湯興漢攝）

從影半個世紀，演活許多經典角色的張艾嘉遊走在演員、編劇、導演、作家、監製等多個身份，隨著年紀的轉變，從最早飾演孫女、都會女子，到「女兒的女兒」痛失愛女的母親，體驗過不同階段的情感與關係，每個角色都被她賦予了一種真實的生活感，憑著精湛的演技訴說著一個個動人故事。

自19歲以來，張艾嘉已經主演過近百部電影，她的暱稱從「小妹」到現在的「張姐」，不僅獲得多次金像獎、金馬獎影后，也曾任第6屆金馬影展執行委員會主席；今年又憑電影《女兒的女兒》拿下多倫多國際影展「榮譽提名獎」以及金馬61最佳原著劇本獎，長年致力投身於台灣電影整體環境的提升，即使在影壇已獲得輝煌的成就，依舊對電影有著深沉的熱愛。

NO.3 周杰倫

▲周杰倫。（圖／杰威爾提供）

天王周杰倫成創下第一位在台北大巨蛋開演唱會的紀錄，一首首經典歌曲更喚起了所有歌迷的回憶，也在演唱會期間創下極高的聲量，12月7日當日衝破50,082筆，各大社群都被演唱會的相關話題所洗版，可說是引起全台灣的周董狂熱。

自2000年出道以來，周杰倫獲得許多重要的音樂獎項，發行過上百首膾炙人口的歌曲，風靡整個亞洲，對華語樂壇產生了重大影響，被稱為是最具影響力的「亞洲流行天王」，2022年推出的專輯《最偉大的作品》，奪下國際唱片協會IFPI認證全球最暢銷專輯冠軍。除了音樂領域，接演電影《頭文字D》之後，對影視圈產生興趣，從此涉足各類的電影企劃，2007年自編自導自演了首部電影《不能說的秘密》，於韓國上映後獲得廣大的迴響，創下15.8萬觀影人次、3,345萬台幣的票房，並於2015年被韓國網友票選為最想在電影院重溫電影第一名，這位橫空出世的天王為華語歌壇自立出一個全新的時代。

NO.2 嚴藝文

▲嚴藝文。（圖／記者周宸亘攝）

2024年的必追台劇《影后》是由演員出身的嚴藝文所執導，該劇揭露了女明星光鮮亮麗背後的幕後祕辛，也同時是嚴藝文本人的故事，像是入圍6次金鐘才終於2015年以《天使的收音機》拿下第金鐘最佳女主角獎，這些寫實又心酸的經歷就是造就《影后》成功的主要原因。今年嚴藝文的討論度也幾乎來自於該影集的推出，上架當周11月7日至11月17日間累積高達2,449筆聲量，開播後迅速在各大社群平台造成現象級熱潮，可見這部作品在她的執導生涯中抹下濃厚的一筆。

嚴藝文從小就熱愛表演，研究所畢業後便活躍於台灣劇場，經過20年拍戲歲月，看盡現實，嚴藝文對於當時台劇相似的題材與僵化的角色感到有些失望，因此決定轉戰幕後，將她在演藝圈的經歷與迷惘都寫進劇本，為了《俗女養成記》甚至拿母親的房子向銀行抵押，所幸在開播後收視與口碑都取得爆炸性的成績，不但創下華視13年以來自製劇最佳收視成績，更一舉入圍金鐘8項獎項，最終拿下包含年度獎項「迷你劇集獎」等三項大獎。

NO.1 林心如

▲林心如。（圖／記者屠惠剛攝）

國民女演員林心如以電視劇《還珠格格》紫薇一角被廣為人知，之後接連參演了多部電視劇，於2009年成立「林心如工作室」，進入影視製作領域，開始擔任製片人，首部製作及主演的電視劇為《傾世皇妃》，最高收視率創下2.28%，收視率份額接近10，創下中國國慶檔期最好成績。2015年返台製作電視劇《16個夏天》更獲得金鐘三項大獎，今年更因為該劇的片段被電視台重新上傳，再度引起網友們的熱烈討論，聲量的最高峰為1月11日，當日直接衝至2,484筆，網友們紛紛回憶道，這部真的很推」、「林心如真美」、「很好看，每看一次哭一次」。

近年來則以《華燈初上》接觸年輕族群，不僅在各大社群平台創造極大的話題，引起「媽媽桑」熱潮，更一舉入圍金鐘11項大獎，緊接著又推出新劇集《有生之年》，在第59屆金鐘獎橫掃戲劇節目獎、男女主角獎、導演獎、男配角獎、最具潛力新人獎等6項大獎，林心如如今經手製作的戲劇都已成了鍍金保證，可說是轉型幕後最成功的演員之一。

▲台灣全能藝人TOP 10。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）