離婚爆料燒3天「吳奇隆神隱」　劉詩詩逛超市被直擊…老公沒作伴

記者陳芊秀／綜合報導

54歲男星吳奇隆與37歲的劉詩詩因合作《步步驚心》結緣，並於2015年攜手步入婚姻殿堂，隨著兩人即將迎來結婚十周年，卻時常傳出離婚謠言。這次面對網紅直播爆料「已經離了」，截至目前為止夫妻並未正面回應，老婆與家人逛超市的畫面被狗仔捕捉。

▲劉詩詩、吳奇隆離婚爆料再度引發議論。（圖／翻攝自微博）

據大陸狗仔「吃瓜少女張小寒」爆料影片，劉詩詩近日與保母、家人一起逛超市，不時將家人抱在懷裡，眼神中滿是關愛，接著牽著手回到車上離開，不過這次逛超市少了老公吳奇隆。而離婚爆料衝上熱搜當日，令一位狗仔「劉大錘」去追蹤，直擊到吳奇隆爸爸在劉詩詩助理陪同下，搭乘劉詩詩出席活動的座車。雙方婚姻狀況持續被緊緊關注。

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▲狗仔目擊劉詩詩逛超市，身邊有保母，眼神關注家人。（圖／翻攝自微博）

吳奇隆近日沒有公開活動，也沒有被狗仔捕捉到身影。他17日微博更新動態後，沒有針對網路傳言作出回應。

劉詩詩復出後接拍的新戲《淮水竹亭》、《掌心》都已經獲得播出許可證（陸網稱下證），意即可以排時間播出。自從她復出後粉絲都相當期待女神拚事業，2部戲都獲得播出許可，令粉絲相當期待。