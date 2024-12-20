全韓都會唱他的歌！《初戀築夢101》OST原唱徐東旭病逝　享年50歲

記者吳睿慈／綜合報導

南韓歌手金東律曾與徐東旭組成團體「展覽會」活躍於1990年代，卻在20日傳來沈痛消息，徐東旭久病離世，享年50歲，他的出殯儀式在20日上午11點（台灣時間10點）舉行，消息才因而對外曝光，離開歌壇許久，再次傳來近況卻是死訊，令歌迷悲痛萬分。

▲《初戀築夢101》OST原唱團體是「展覽會」，由徐東旭與金東律組成 。（圖／翻攝自MBC、《初戀築夢101》劇照）



徐東旭1993年與好友金東律一起參加MBC舉辦的大學歌謠祭，因而闖出名聲，兩人分別拿下該屆的大賞與特別獎，此後活躍於歌壇，當時推出專輯《Exhibition》還獲得150萬張銷售好成績，團體於1994年發行的歌曲〈Etude of Memories〉因被2012年電影《初戀築夢101》（曾譯：建築學概論）選用為主題曲再度翻紅，歌曲逆襲回到排行榜上，成為人人傳頌的「南韓國民歌」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

只是，徐東旭後來放下歌手夢，繼續升學考取史丹佛大學經營科系的企業管理碩士學位，幾乎消失於演藝圈中，最後一次公開演出為2008年替隊友金東律站台演唱會，當年掀起一陣熱潮討論。

▲徐東旭後來退出歌壇，2008年是最後亮相，18日病逝享年50歲 。（圖／翻攝自摩根士丹利官網）



徐東旭近年來身體狀況不太好，18日因病去世，家人在20日上午11點（台灣時間10點）舉行出殯儀式，消息才因此對外公開。