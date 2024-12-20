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小S控「遭親表妹騷擾」！　身份起底「是購物專家＋金曲歌后」

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后、泰雅族語音樂創作人雅維•茉芮日前於Legacy Taipei舉行了一場全族語專場演唱會「藤蔓wahi」，演唱會前邀請表姐小S一同拍攝宣傳片，以名字雅維二字諧音「呀喂」讓小S開口高唱張惠妹的〈站在高崗上〉。

▲▼小S幫表妹雅維茉芮宣傳。（圖／獨一無二娛樂文化提供）

▲小S幫表妹雅維茉芮拍攝宣傳片。（圖／獨一無二娛樂文化提供）

宣傳片中小S開玩笑問雅維，為什麼要在她忙工作時騷擾她，雅維說：「妳有說可以盡量讓我蹭。」小S立刻回應：「我只是客套說說的好嗎？」一來一往的鬥嘴，足見姊妹感情之好。

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雅維在演唱會上用族語歌聲訴說對家人與土地的思念，開場跨界結合傳源文化藝術團舞者領唱泰雅族Pinwagi，在原聲的交織下，瞬間將觀眾帶入部落慶典的氛圍。隨後，樂手們的精湛演奏為演出增添多層次的音樂色彩，像是弦樂、琵琶、長笛、手牒與西塔琴，還請了DJ Code搭配泰雅族服飾走秀，加上動態燈光特效，不只聽覺滿足也體驗視覺享受。

▲▼雅維•茉芮日前於Legacy_Taipei舉行了一場全族語專場演唱會「藤蔓wahi」。（圖／獨一無二娛樂文化提供）

▲雅維•茉芮日前舉辦全族語專場演唱會「藤蔓wahi」。（圖／獨一無二娛樂文化提供）

雅維一直致力於推廣泰雅文化，一直思考除了音樂上，還能有甚麼樣的元素可以讓大家更自然的認識到泰雅文化之美，加上自己年輕時擔任過模特兒，現在更在電視台做購物專家，所以希望透過更多的跨界元素在演唱會中展現出來，而她的文化與音樂之旅仍將持續延伸，未來計劃展開更多音樂創作與國際巡演，讓音樂的「藤蔓」攀上更高的舞台，將泰雅族的故事傳遞到世界每個角落。

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