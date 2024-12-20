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王新蓮坦承：罹患肺腺癌！　曝掃描結果「將切3顆惡性腫瘤」

記者張筱涵／綜合報導

64歲的玉女民歌手王新蓮19日透過粉絲專頁坦承，在這個月初被診斷出罹患肺腺癌。經過正子斷層掃描後，確定癌細胞並未擴散，目前為第一期，這對她來說是個相對好的消息。

▲▼王新蓮。（圖／翔子提供）

▲王新蓮。（圖／翔子提供）

王新蓮19日發文表示，「這個月初，切片結果顯示，我得了肺腺癌」，看了正子斷層掃描結果發現癌細胞沒有擴散，確定為1期：「除了剛得知罹癌的頭一、兩個小時，感覺有些靈魂出體以外，我的身心靈一直處在極為安定和寧靜的狀況，好像打著永不停歇的禪七。」

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這已經是王新蓮第3次意外發現自己罹患重大疾病，她坦言，該經歷的無法閃避，該接受的治療也無法逃避，但每次都能避開大劫難。她認為自己有幸得到天使和貴人的護持，八字命硬。下週將住院進行微創手術，切除3顆惡性腫瘤，術後會定期追蹤並更加用心地過日子和照顧身體。

王新蓮強調，她的狀況很好且穩定，懇請大家不要傳送任何抗癌排毒、飲食建議或成功案例等資訊，因為她不會看，也非常抗拒這類訊息：「你的誠意關心，我都會感受的到，那比什麼訊息都更有溫度、更無價。」

王新蓮也在貼文中呼籲大家珍惜每一口氣，並強調早期篩檢的重要性，指出並非只有吸菸者才會罹患肺癌。

【王新蓮臉書全文】

2024還剩12天，跟大家說個事情。
這個月初，切片結果顯示，我得了肺腺癌。昨天看完正子斷層掃描結果，癌細胞沒有擴散，確定為1期。這是非常好的消息。
除了剛得知罹癌的頭一、兩個小時，感覺有些靈魂出體以外，我的身心靈ㄧ直處在極為安定和寧靜的狀況，好像打著永不停歇的禪七。
這是第三次，完全事出意外的，莫名發現重大身體疾病。該經歷的，ㄧ個都不能閃；該挨刀的，就得挨，但每次都避開了大劫難。我這八字有點硬的命，ㄧ直被天使和貴人護持著。
下星期住院，微創切除三顆惡性腫瘤，之後就定期追蹤，更用心的過日子、照顧身體。很棒的醫生是這個領域的權威，讓人非常心安。
我的狀況很好、很穩定，懇請不要傳任何抗癌排毒、飲食建議、如何保養/保健或成功案例之類的文字、影片、連結給我，老實說，我不會看，也非常抗拒這種訊息。你的誠意關心，我都會感受的到，那比什麼訊息都更有溫度、更無價。
這重磅一擊，把接下來的人生，全抖明白了。罹癌這個事，像兩把大鏟子，把生命中不重要和沒有意義的人事物，全部清到兩旁，剩下一條無比平靜、簡單又清晰的道路；踏步其中，像收了一份人生大禮。
#珍惜每一口氣
#告訴女兒這件事是最艱難的
#不怨不恨不悲不躲和癌相親相愛和平共處
#只有早期篩檢才能戰勝肺癌
#不是吸菸的人才會得肺癌

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