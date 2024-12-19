替前女友林襄說話被讚「最佳前男友代表」！孫生再發聲：我相信她

記者劉宛欣／綜合報導

林襄最近被黃小柔、Vicky點名出外景時佔了對號座的位子，態度還很沒禮貌，孫生18日錄製沈玉琳、利菁新節目《后宮歐買尬》時，坦護舊愛林襄，認為中間一定有誤會「襄是一個很樂觀的人，她也是很尊重演藝圈倫理的人。」對於此舉，有網友讚他很有風度，是「本季最佳前男友代表」，他則親自給出了回應，再次強調「我只是相信她不會這樣」。

▲孫生昨日公開替林襄說話。（圖／記者林敬旻攝、翻攝自林襄IG）

有網友在看了孫生受訪的內容後，在社群上發文讚嘆「孫生算是很有風度的前男友了吧」，還提起林襄先前上節目時，提起前男友孫生，評論都偏負面，然而孫生卻還是願意替她說話，讓網友直呼「根本本季最佳前男友代表」，該則貼文吸引了9千多個讚，也有許多人湧入留言表示贊同。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲孫生回應網友。（圖／翻攝自Threads）

孫生也看到了該貼文，稍早留言寫下「我只是相信她（林襄）不會這樣的，後來的她我不知道變怎麼樣了，因為我的記憶只更新到五年前跟我相處的她」，有其他網友附和，指出當時林襄在節目上暗示「不舉」，替孫生打抱不平直呼「我真的覺得這個行為超不行的」，對此，孫生也僅是淡淡解釋「我很硬啦，只是我夫妻期來的比較快一點」，表示自己與女友比較早進入老夫老妻模式。

▲孫生表示自己只是較快進入夫妻期。（圖／翻攝自Threads）