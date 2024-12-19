ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

替前女友林襄說話被讚「最佳前男友代表」！孫生再發聲：我相信她

記者劉宛欣／綜合報導

林襄最近被黃小柔、Vicky點名出外景時佔了對號座的位子，態度還很沒禮貌，孫生18日錄製沈玉琳、利菁新節目《后宮歐買尬》時，坦護舊愛林襄，認為中間一定有誤會「襄是一個很樂觀的人，她也是很尊重演藝圈倫理的人。」對於此舉，有網友讚他很有風度，是「本季最佳前男友代表」，他則親自給出了回應，再次強調「我只是相信她不會這樣」。

▲孫生昨日公開替林襄說話。（圖／記者林敬旻攝、翻攝自林襄IG、Threads）

▲孫生昨日公開替林襄說話。（圖／記者林敬旻攝、翻攝自林襄IG）

有網友在看了孫生受訪的內容後，在社群上發文讚嘆「孫生算是很有風度的前男友了吧」，還提起林襄先前上節目時，提起前男友孫生，評論都偏負面，然而孫生卻還是願意替她說話，讓網友直呼「根本本季最佳前男友代表」，該則貼文吸引了9千多個讚，也有許多人湧入留言表示贊同。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲孫生昨日公開替林襄說話。（圖／記者林敬旻攝、翻攝自林襄IG、Threads）

▲孫生回應網友。（圖／翻攝自Threads）

孫生也看到了該貼文，稍早留言寫下「我只是相信她（林襄）不會這樣的，後來的她我不知道變怎麼樣了，因為我的記憶只更新到五年前跟我相處的她」，有其他網友附和，指出當時林襄在節目上暗示「不舉」，替孫生打抱不平直呼「我真的覺得這個行為超不行的」，對此，孫生也僅是淡淡解釋「我很硬啦，只是我夫妻期來的比較快一點」，表示自己與女友比較早進入老夫老妻模式。

▲孫生昨日公開替林襄說話。（圖／記者林敬旻攝、翻攝自林襄IG、Threads）

▲孫生表示自己只是較快進入夫妻期。（圖／翻攝自Threads）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

超大陣！米克斯軍團集體過馬路 義氣汪殿後..交警急指揮：快過去！

推薦閱讀

黃小柔點名佔位「穎樂16hrs後首鬆口心情」！認了Vicky傳過私訊 對話曝

黃小柔點名佔位「穎樂16hrs後首鬆口心情」！認了Vicky傳過私訊 對話曝

甄子丹高台墜下跌出防護墊！「倒頭落地」頸骨爆聲響　劇組嚇傻急送醫

甄子丹高台墜下跌出防護墊！「倒頭落地」頸骨爆聲響　劇組嚇傻急送醫

黃小柔大頭照變黑白！點名林襄、林穎樂仍遭出征…網酸：老藝人真恐怖

黃小柔大頭照變黑白！點名林襄、林穎樂仍遭出征…網酸：老藝人真恐怖

林襄、林穎樂同車Vicky畫面曝光！　遭潑冷水尷尬表情被拍

林襄、林穎樂同車Vicky畫面曝光！　遭潑冷水尷尬表情被拍

林襄回應黃小柔發文　聲明：「未被通知換位」

林襄回應黃小柔發文　聲明：「未被通知換位」

蔡依林出道25年「第一次搭頭等艙」！鬆口認了原因：很浪費 網全驚呆

蔡依林出道25年「第一次搭頭等艙」！鬆口認了原因：很浪費 網全驚呆

獨家／林襄Vicky為座位槓上　主持人吳宗憲出來講公道話了

獨家／林襄Vicky為座位槓上　主持人吳宗憲出來講公道話了

唐綺陽瘦到「穿回20年前衣服」！尖下巴現況曝光　網驚：怎麼瘦的

唐綺陽瘦到「穿回20年前衣服」！尖下巴現況曝光　網驚：怎麼瘦的

林襄、穎樂遭控佔位「小S神預言被挖」！主持當下反應曝：新聞會鬧很大

林襄、穎樂遭控佔位「小S神預言被挖」！主持當下反應曝：新聞會鬧很大

AV女神小宵虎南來台「酒精中毒急送醫」！　親吐內幕道歉了

AV女神小宵虎南來台「酒精中毒急送醫」！　親吐內幕道歉了

Apple一開房門被嚇到！　「8月大兒子站床上」她看傻：這樣對嗎？

Apple一開房門被嚇到！　「8月大兒子站床上」她看傻：這樣對嗎？

吳淡如家「半夜樓頂敲磚聲」噪音崩潰！　真相10秒片驚呆網

吳淡如家「半夜樓頂敲磚聲」噪音崩潰！　真相10秒片驚呆網

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

黃小柔點名佔位「穎樂16hrs後首鬆口心情」！認了Vicky傳過私訊 對話曝

甄子丹高台墜下跌出防護墊！「倒頭落地」頸骨爆聲響　劇組嚇傻急送醫

黃小柔大頭照變黑白！點名林襄、林穎樂仍遭出征…網酸：老藝人真恐怖

林襄、林穎樂同車Vicky畫面曝光！　遭潑冷水尷尬表情被拍

林襄回應黃小柔發文　聲明：「未被通知換位」

蔡依林出道25年「第一次搭頭等艙」！鬆口認了原因：很浪費 網全驚呆

獨家／林襄Vicky為座位槓上　主持人吳宗憲出來講公道話了

唐綺陽瘦到「穿回20年前衣服」！尖下巴現況曝光　網驚：怎麼瘦的

林襄、穎樂遭控佔位「小S神預言被挖」！主持當下反應曝：新聞會鬧很大

AV女神小宵虎南來台「酒精中毒急送醫」！　親吐內幕道歉了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

孫生, 林襄

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 謝和弦放話「再生第3胎」　黃小柔搶當親家曝真實關係：一輩子家人
  2. 勒索害死李善均！「女演員判刑出爐」法官斥：讓被害者受極大痛苦
  3. 林穎樂懶理佔位事件！發文吐心情「好快樂」還自嘲：變流量密碼
  4. 賈永婕被王世堅嗆「跳海」婆婆急致電　她還原真相：委員打敗小S
  5. 喜多川性侵醜聞又有新案！傑尼斯2被害人在美國提告「求償98億」
  6. 林襄、穎樂遭黃小柔控佔位「堅決不認」　作家揭否認原因：有其合理性
  7. 放話跟黃聖依補辦婚禮！楊子被吐槽「離了怎辦？」竟回：跟別人
  8. 持修才得金曲獎　放話組男團：我的舞蹈比較前衛
  9. 甄子丹高台墜下跌出防護墊！「倒頭落地」頸骨爆聲響　劇組嚇傻急送醫
  10. 徐懷鈺驚爆「向陳昇下跪」！　還原事發經過：我說我沒辦法

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366