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林襄、穎樂遭黃小柔控佔位「堅決不認」　作家揭否認原因：有其合理性

記者顧齊祐／綜合報導

啦啦隊女神林襄和林穎樂的佔座風波持續延燒，在黃小柔發文證實佔座者就是林襄、林穎樂其中一人後，林襄又再透過經紀人澄清「未被通知換位」，事件陷入羅生門。對此兩性作家「艾姬」也發文分享自己看法，表示林襄會第一時間否認也是有其合理性。

▲黃小柔和Vicky在節目上爆料林襄、林穎樂佔座。（圖／翻攝自Vicky臉書、林穎樂IG）

▲黃小柔和Vicky在節目上爆料林襄、林穎樂佔座。（圖／翻攝自Vicky臉書、林穎樂IG）

艾姬今（19）日在Facebook發表看法，她指出，節目通常會要求藝人提供故事，而為了尊重當事人，會詢問對方是否能在節目上分享這些內容。如果無法確認，則會改編故事細節，以避免透露當事人的身份。她認為「我想這可能是黃小柔更改了事發時搭乘的交通工具，反而讓林襄第一時間否認的原因吧？故事內容有出入，即使是部分落差，否認也是有其合理性」。

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▲黃小柔表示佔位子的是林襄和林穎樂。（圖／翻攝自黃小柔IG）

▲黃小柔表示佔位子的是林襄和林穎樂。（圖／翻攝自黃小柔IG）

此外，艾姬也分享了自己年輕時的經歷。她提到，自己曾經參加過一個節目，但錄製過程中完全沒機會發言，最後領通告費時發現金額不對。她立即向製作單位反映，並獲得了補償，不過這也是她最後一次接到該節目的通告。她說「下了通告發通告費時，我發現金額不對，就傻傻地問製作單位，然後獲得了補償，但是那也是我最後一次接到該節目通告了」。

文章最後，艾姬也表示「走跳江湖，有時候不見得是有沒有禮貌，而是你有沒有自帶雷達，偵測一下環境，觀察別人都是怎麼做的」，並強調「『做人』永遠比『做事』重要！」。

▲林襄、穎樂遭指控佔座（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大Mr.Player）

▲林襄、穎樂遭指控佔座（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大Mr.Player）

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林襄, 穎樂, 黃小柔, Vicky

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