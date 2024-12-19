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放話跟黃聖依補辦婚禮！楊子被吐槽「離了怎辦？」竟回：跟別人

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星黃聖依是「星女郎」之一，近日她和丈夫楊子參加實境秀《再見愛人4》，多次吐露想離婚的念頭，原因就是遭男方長期打壓，而楊子的言行舉止也飽受觀眾批評。最新一集節目中，楊子表示在節目結束後會跟黃聖依補辦一個婚禮，被吐槽如果節目結束選擇分開怎麼辦，他給出的答案再度跌破觀眾眼鏡。

▲楊子表示如果黃聖依決定跟他分開，他就找別人辦婚禮。（圖／翻攝自微博）

▲楊子說要給黃聖依補辦婚禮。（圖／翻攝自微博）

楊子在最新一集《再見愛人4》中，提到節目拍攝結束以後，想給老婆黃聖依補辦一個當年沒有辦的婚禮，一旁的歌手李行亮馬上點出盲點，直言「那如果節目結束後你們決定分開，你怎麼辦這個婚禮？」只見楊子毫不猶豫地回答：「跟別人，那不找別人幹嘛呢？」答案讓在場所有人驚訝，連攝影棚內的主持人侯佩岑也傻眼脫口「蛤？」馬上打破了前面的浪漫，他也表示自己不會過單身生活。

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▲楊子表示如果黃聖依決定跟他分開，他就找別人辦婚禮。（圖／翻攝自微博）

▲楊子表示如果黃聖依決定跟他分開，他就找別人辦婚禮。（圖／翻攝自微博）

楊子大言不慚表示「找別人辦婚禮」的片段馬上登上熱搜，網友紛紛批評「看他這麼敞亮的說出來，真的想給他一拳」、「感覺他已經找好下家了」、「這意思是誰都行嗎」、「這是心裡老早就有這樣子的想法了」、「我現在倒是希望他們倆趕緊離婚」、「太牛了，他的回答也是讓我完全意想不到呀」。

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