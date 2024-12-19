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老公和小三愛愛一半「突心肌梗塞」送醫！　病房外撞見正妻...兩人竟是閨蜜

記者孟育民／台北報導

日前中山美穗疑似熱休克不幸在浴室溺斃的新聞震驚各界！急診科醫師魏智偉在節目上解釋「熱休克」是溫度差造成血管急速擴張收縮，當血液打不到腦子後會產生暈眩。他提醒國人「如果發生熱休克，平躺一兩分鐘，大腦灌流恢復正常後，人就會清醒，但前提是需要確認環境是安全的。」尤其近日溫差大，國人也喜愛泡湯，資深護理師譚敦慈提醒泡湯要注意幾個原則：「保持通風、溫度不超過41度、泡湯時間不超過十分鐘，並要起身活動，最重要的是飯後或喝酒後不可泡湯，泡湯後記得多補充水分。」

▲▼ 魏智偉談到「熱休克」。（圖／和展影視）

▲ 魏智偉談遇到「熱休克」應該注意的事情。（圖／和展影視）

魏智偉醫師分享不同面向的案例，他提到患有心血管方面疾病的病人，年紀不大、有三高也抽菸喝酒，曾心肌梗塞過，病人在心臟裝了三根支架以為從此天下無敵，但回到家中卻以劇烈運動會胸悶、心絞痛拒絕與太太發生性行為，直到某日他送醫急救，魏醫師判斷需要裝葉克膜救命，當需要家屬簽名時，「病房外出現兩名女性，一位很激動要求我救他，一個則是很冷漠地在同意書上簽名。」

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原來態度冷漠的是太太，另一位女子是太太的閨蜜也是小三，這才知道病患是在小三家中進行劇烈運動時發生心肌梗塞，尷尬的是這兩位女子是好友，病患救回一命後，面對家中難題又是另一個難題了。

▲▼ 魏智偉談到「熱休克」。（圖／和展影視）

▲ 魏智偉分享誇張案例。（圖／和展影視）

聊到洗腎，譚敦慈護理師表示陪伴先生林杰樑醫師洗腎到最後離世，「常常想到都覺得沒有遺憾了。」原來譚敦慈在林醫師能吃能喝的時候，給予高度的滿足。例如在林醫師洗腎前，她會幫先生補充大量的蛋白質如牛排、雞腿、魚，在做血液透析時，會依照時間進程讓林醫師補充水果，她說：「在這段洗腎期間，林醫生照常生活、工作、發表論文，也可全家出國旅遊，因此想想覺得沒有留下遺憾了。」

▲▼ 魏智偉談到「熱休克」。（圖／和展影視）

▲譚敦慈護陪丈夫林杰樑醫師走完最後時光。（圖／和展影視）

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魏智偉, 熱休克, 愛愛, 小三, 振振有詞, 林杰樑, 譚敦慈

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