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范少勳宣布下個月升格二寶爸！　喜曝「愛妻再懷女兒」親自陪產檢

記者黃庠棻／台北報導

藝人范少勳2023年2月14日情人節時，無預警宣布喜訊，和交往11年的女友Lucy生下女兒「小哺」，並在同年女兒滿1歲時，小倆口帶著寶貝一起到戶政事務所完成結婚登記手續。今（19）日范少勳舉辦媒體茶敘，大方宣布老婆懷二胎的消息。

▲▼GQ年度風格大賞紅毯活動-范少勳。（圖／記者周宸亘攝）

▲范少勳宣布將迎來二胎。（圖／記者周宸亘攝）

范少勳今（19）日舉辦年末茶敘，一開始就開心宣佈喜訊，透露老婆已經懷上第二胎，並將在2025年一月底產下二女兒，小名取叫「小噘」，是個水瓶座的寶寶，笑說自己住在「女兒宿舍」，尤其是太太屬龍、大女兒屬虎，二女兒又屬龍，他個人則是屬雞，直呼「我就是最弱的那一個」。

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▲▼ LV台北SOGO復興店全新開幕-范少勳 。（圖／記者黃克翔攝）

▲范少勳宣布將迎來二胎。（圖／記者黃克翔攝）

不僅如此，范少勳也坦言跟老婆其實早就有二胎的規劃，認為在成長的過程中有手足很重要，希望自己的小孩「在長大的過程中有人可以討論」，，加上希望兩個小孩的年齡落差不要太大，因此夫妻倆在自然而然的狀態下成功懷上二胎，兩個女兒差了快三歲。

▲范少勳跟老婆登記結婚。（圖／翻攝自Instagram／fan82114）

▲范少勳宣布將迎來二胎。（圖／翻攝自Instagram／fan82114）

另外，范少勳透露在老婆懷第一胎的時候，剛好忙著拍戲，沒有太多時間陪伴，就連妻子生產、坐月子他都因為疫情嚴重，無法親自現身一同參與。幸好范少勳在2024年下半年多了許多時間，可以好好陪太太產檢或是照顧對方，笑說有次在產檢的時候，還看到二寶的超音波在笑，一字一句都洋溢幸福的感覺。

▲范少勳罕見放閃。（圖／翻攝自Instagram／fan82114）

▲范少勳跟老婆將迎來二胎。（圖／翻攝自Instagram／fan82114）

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