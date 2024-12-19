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11歲兒子136cm「打生長激素25天」崩潰痛哭！　冉瑩穎拍片PO網挨批

記者張筱涵／綜合報導

大陸主持人冉瑩穎和奧運拳擊金牌選手鄒市明2011年結婚，他們對11歲兒子的身高僅有136公分一事感到擔心，便積極求醫，最後決定打生長激素。18日分享在兒子打生長激素打到第25天時情緒崩潰，引起討論。

▲▼冉瑩穎。（圖／翻攝自抖音／冉瑩穎）

▲冉瑩穎上傳兒子在打針時崩潰的側拍影片惹議。（圖／翻攝自抖音／冉瑩穎）

冉瑩穎18日透過影片分享，兒子在療程進行到第25天時情緒崩潰哭喊：「我害怕，感覺我又變差了。」她則耐心安慰：「我們還有5天才滿一個月，現在已經長了1.4公分。如果你不想繼續打，我們就不打，不強求。媽媽會準備好所有必要的條件，但怎麼選是你的人生，媽媽都支持，沒有壓力。」

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此外，冉瑩穎提到，兒子因身高問題曾被同學私下稱為「矮冬瓜」，她也藉此機會教導孩子如何應對語言霸凌。網友們對於這件事情都紛紛發表個人意見，「打針沒毛病，拍影片PO網的行為不贊同」、「順其自然不是滿好的嗎」、「公開孩子的隱私很不好」、「父母基因問題，兩個人都160公分，做什麼孩子也只能那麼高」、「給孩子打生長激素沒問題，但是明明知道你兒子敏感，還拿著他的隱私到網上到處發？他的同學都會上網了，有沒有可能看到視頻又拿著這個去嘲笑你兒子？你想過你兒子的感受嗎？還是為了博關注壓根不在乎一個未成年人的感受」。

▲冉瑩穎上傳兒子在打針時崩潰的側拍影片惹議。（圖／翻攝自微博）

▲大陸網友留言。（圖／翻攝自微博）

另外，大陸國家兒童醫學中心主任、北京兒童醫院院長倪鑫曾表示，孩子的身高取決於70%的遺傳和30%的後天因素，對於生長激素的運用，一定要到醫院去經過醫生專業診治，該用的才能用，不該用的千萬不要用。

倪鑫強調，生長激素用不好會給孩子帶來很多不良後果，包括骨骺過早閉合、性早熟等生長發育的問題，「身高不是越高越好，後天因素就是從孩子的營養、運動、睡眠、環境，這幾個因素去努力。」

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