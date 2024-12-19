記者張筱涵／綜合報導

南韓「電競女神」權怡瑟（권이슬）於18日透過Instagram貼文宣布結婚：「婚姻對我來說曾經遙不可及，甚至帶著些許恐懼，但遇見了那位可靠且體貼的人後，我決定鼓起勇氣，邁向人生的新篇章。」

▲權怡瑟宣布結婚。（圖／翻攝自Instagram／duedrop_）



權怡瑟18日透過長文宣布要結婚的喜訊，原本一直覺得婚姻是遙不可及的事情，甚至也有些擔憂，但遇見了可靠的另一半後，鼓起勇氣邁向人生的新篇章，同時感謝粉絲一直以來的支持，未來也會繼續透過直播分享生活點滴。

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而在權怡瑟附上的2張婚紗照中，她身著純白的露肩婚紗，手捧粉色與白色花束，微微側身露出溫柔笑容，髮型以簡約的馬尾搭配白色緞帶作點綴，耳邊佩戴珍珠耳環，整體造型清新高貴。第二張黑白風格的照片，則是穿著一襲細緻花紋的拖地婚紗，戴著薄紗頭紗，手持花束，露出恬靜的微笑。

▲權怡瑟曬絕美婚紗。（圖／翻攝自Instagram／duedrop_）



事實上，權怡瑟2013年主持《GAME PLUS》出道，11年來主持過許多電競遊戲比賽或相關節目，像是《英雄聯盟》和《爐石戰記》等，不只如此還主持過許多個人節目，在直播圈也非常有人氣，近期主要擔任《英雄聯盟》南韓聯賽LCK CL的訪問主播。

▲權怡瑟現主要是LCK CL訪問主播。（圖／翻攝自YouTube／LCK CL）



【權怡瑟Instagram全文翻譯】

大家好！！有消息想要告訴大家，所以提筆寫下這些話。在人生中總會面臨許多選擇，而現在我正站在一個重要選擇的面前。

結婚這件事，對我來說曾經是一件遙不可及甚至有些可怕的事情。但如今，我遇到了一位比誰都堅定可靠、體貼關懷，讓我充滿信任的人，因此鼓起勇氣選擇相信，並向前邁進。

原本計畫不是透過SNS，而是開個人直播來告訴大家這個消息，但熟悉我的人應該會猜到，這一切過程並不容易。不過，我保證會儘快開直播，到時候我們可以更詳細地聊聊！對於未能更早告訴大家這件事，真的非常抱歉。

我永遠不會忘記從大家那裡收到的滿滿愛意和幸福記憶，心中充滿感謝，也會努力過著幸福的生活。對於一直支持我的所有人，真心感激，謝謝你們。

在告訴大家這個消息時，心裡難免擔心是否會給別人帶來麻煩或負擔……但當我聯繫大家時，收到的卻是滿滿的祝福與笑容，真的讓我非常感動，也再次感謝你們的支持。我正在努力聯繫所有人，如果有遺漏，也請不要客氣告訴我，我一定會補上聯繫，請見諒。

我的人生即將進入第二章節，這是一個充滿新內容的「婚姻」篇章。我會努力以美好、簡單的方式去迎接未來的一切。

感謝大家花時間讀完這篇長文，也感謝你們給予我的祝福！