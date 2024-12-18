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陳曉戲中深陷婆媳問題！　媽誤會老婆出軌「當場大吵」夾中間勸架

記者黃庠棻／台北報導

由陳曉和童瑤主演的《小日子》改編自豆瓣連載小說，由曾執導孫儷主演熱播劇《安家》的導演，攜手《風起霓裳》的編劇共同打造。開播後在OTT點擊攀升，熱搜話題不斷，像是「睡在我上鋪的老婆」、「陳曉、童瑤激情戲尺度」、「顧茉莉被婆婆質疑買假包扔魚湯」、「陳曉父親寫家規訓兒媳」佔據排行榜居高不下。

▲《小日子》由陳曉和童瑤主演。（圖／龍華影劇台提供）

▲《小日子》由陳曉和童瑤主演。（圖／龍華影劇台提供）

陳曉在《小日子》中，化身地方爸爸朱勁草，被觀眾稱為「37度的男人」，意指恆溫穩定，情緒不過激，不失體貼卻不油膩。他既能細心照顧家人，又在工作中保持細膩與專業。然而，當朱勁草身處母親與妻子的矛盾之中，面對封建思維的父親、失業的壓力時，他的內心也充滿了掙扎與痛苦。

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▲《小日子》由陳曉和童瑤主演。（圖／龍華影劇台提供）

▲《小日子》由陳曉和童瑤主演。（圖／龍華影劇台提供）

而陳曉談及自己最喜歡的一場戲，是母親誤會妻子出軌，雙方激烈爭吵，而他作為夾心餅乾努力勸架的場景。他表示，這段戲演起來既痛快又有趣，非常考驗情緒的拿捏，看著飾演母親的薩日娜飆戲很過癮。

▲《小日子》由陳曉和童瑤主演。（圖／龍華影劇台提供）

▲《小日子》由陳曉和童瑤主演。（圖／龍華影劇台提供）

此外，陳曉還提及《小日子》的特別之處，在於每集都會有一個額外的小劇場，像是為觀眾解析劇情，實則是主角們的內心獨白，形式新穎，別具一格。

▲《小日子》由陳曉和童瑤主演。（圖／龍華影劇台提供）

▲《小日子》由陳曉和童瑤主演。（圖／龍華影劇台提供）

童瑤則被陳曉和其他同劇男演員形容她是「整部劇中最不好惹的人」，在劇中霸氣到「直接槓上公公，手撕心機女」，她將顧茉莉的強勢與果敢詮釋得淋漓盡致，加上她在《三十而已》和《小日子》毫不手軟對付第三者，讓網友們笑稱「童瑤一姓顧，綠茶無活路。」

▲《小日子》由陳曉和童瑤主演。（圖／龍華影劇台提供）

▲《小日子》由陳曉和童瑤主演。（圖／龍華影劇台提供）

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陳曉, 童瑤, 小日子

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