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台劇《死了一個娛樂女記者》將開播　「主演開頭領便當」卡司曝光

記者黃庠棻／台北報導

懸疑犯罪影集《死了一個娛樂女記者之後》由雙導演梁秀紅、吳旻炫執導，集結林予晞、薛仕凌、王渝萱、柯淑勤、李銘忠、宋柏緯等多位實力派金獎卡司，是台灣第一部以週刊娛樂記者為主題的影集，將挑戰台劇史上最大尺度，血淋淋揭露演藝圈不爲人知的潛規則。

▲《死了一個娛樂女記者之後》即將在2025年開播。（圖／鏡文學提供）

▲《死了一個娛樂女記者之後》即將在2025年開播。（圖／鏡文學提供）

《死了一個娛樂女記者之後》預計將於2025年第一季播出，是監製董成瑜繼《八尺門的辯護人》後再度強力開發的故事，邀請到原小說作者柯映安加入編劇團隊，由製作人陳昱俐擔任編劇統籌，帶領編劇團隊深度田調，歷時三年籌備改編而成的嘔心瀝血之作。

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《死了一個娛樂女記者之後》開頭即以王渝萱飾演的菜鳥女記者「林姵亭」死於夜店極樂毒趴的命案震驚全社會，林予晞飾演的娛樂記者「劉知君」與薛仕凌飾演的狗仔攝影「莊大海」，兩人攜手追查獨家新聞。當他們越挖掘真相，才發現林姵亭的命案背後，竟隱藏著娛樂圈最黑暗的性醜聞，他們更深陷一場巨大的權力風暴之中。

▲《死了一個娛樂女記者之後》即將在2025年開播。（圖／鏡文學提供）

▲《死了一個娛樂女記者之後》即將在2025年開播。（圖／鏡文學提供）

監製董成瑜致力開發全新題材《死了一個娛樂女記者之後》，將故事出版小說後再影視化拍攝成影集，董成瑜表示「這是台灣少有的題材，我們想深入探討從以前到現在的娛樂新聞，究竟反應了台灣社會的哪些面向。」

擔任編劇統籌與製作人的陳昱俐則是深深被小說所吸引「《死了一個娛樂女記者之後》雖以娛樂圈為核心宇宙，卻與當代社會脈動息息相關，具有娛樂記者職人與世界觀的獨特性以及IP延伸性，展現既在地且具國際市場的商業潛力，第一季探討真相與權力的主題，是主創團隊感受深切且渴望訴說的故事。」

▲《死了一個娛樂女記者之後》即將在2025年開播。（圖／鏡文學提供）

▲《死了一個娛樂女記者之後》即將在2025年開播。（圖／鏡文學提供）

而《死了一個娛樂女記者之後》今（18）日發布前導海報與預告，林予晞飾演的娛樂記者背負著職場後輩王渝萱的不明命案，海報上的標語「新聞究竟是利器，還是贖罪的工具？」耐人尋味，誓言查出真相的她與狗仔同事薛仕凌會如何運用新聞的力量？超前導預告中也首曝光三人扮相，而柯淑勤、李銘忠、宋柏緯又在這起命案中扮演什麼角色？鏡文學全新影集《死了一個娛樂女記者之後》預計將於2025年第一季首播。

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