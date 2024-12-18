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邱偲琹露面認了「偷看昔日閨蜜限動」　首度還原決裂陳天仁過程！

記者黃庠棻／台北報導

女星邱偲琹自童星出道，曾以《模仿犯》入圍金鐘獎，也在電影《親愛的殺手》中挑戰大尺度演出，亮麗的外型與初中的氣質吸引許多影迷喜愛。只不過，邱偲琹日前卻因與閨蜜陳天仁鬧翻，而頻頻登上新聞版面，今（18）日她接受訪問時，也談及此事。

▲邱偲琹。（圖／偲語創意工作室提供）

▲邱偲琹。（圖／偲語創意工作室提供）

▲邱偲琹談到昔日閨蜜陳天仁。（圖／偲語創意工作室提供）

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邱偲琹目前感情穩定，與電視台大佬郭建宏之子，同時也是演員的郭方儒甜蜜約會中，談到昔日閨蜜陳天仁跟饒舌歌手皇毅的戀情，她露出苦笑，直呼女方是她的朋友，而男方則是男友的朋友，當時是兩人一起撮合的，卻沒想到最後竟爆出姐妹劈腿的問題。

▲▼邱偲琹三度批陳天仁　閨蜜決裂認：說不難過是假的。（圖／翻攝自Instagram／ally199874）

▲皇毅是邱偲琹和男友郭方儒的好友。（圖／翻攝自Instagram／ally199874）

日前，陳天仁被爆在與饒舌歌手皇毅交往期間劈腿，又在節目上自爆被男方家人懷疑「貪圖家產」才分手，讓男方憤而反擊，雙方在網路上隔空開戰。當時，邱偲琹數度發文「善良是一種行為的表現，不是上節目想說什麼就什麼，以此為借鏡，希望大家都能保持真的善良。」、「說不難過是假的」、「本來是可以隨著時間流逝被淡忘，並獲得原諒的」。

▲▼邱偲琹三度批陳天仁　閨蜜決裂認：說不難過是假的。（圖／翻攝自Instagram／ally199874）

▲邱偲琹與陳天仁閨蜜決裂。（圖／翻攝自Instagram／ally199874）

對此，邱偲琹在訪問時透露，雖然外界都認為她是因為心疼皇毅的遭遇，但其實在友誼上，陳天仁也做了不少分裂兩人的事情，首度坦言自己當時的發文主角是她和陳天仁，並非單指好友的感情事件，她直呼「我在意的是朋友之間的關係」。

▲邱偲琹。（圖／偲語創意工作室提供）

▲邱偲琹。（圖／偲語創意工作室提供）

▲邱偲琹談到昔日閨蜜陳天仁。（圖／偲語創意工作室提供）

不僅如此，邱偲琹也坦言自己事後有跟陳天仁通過兩次電話，對方只有說「很抱歉」並向她道歉，只是說完之後她並沒有感受到對方的歉意，於是昔日的閨蜜情就逐漸淡掉，坦言目前雙方已經沒有聯絡也退追對方的社群軟體，只是偶爾還是會偷偷去看前閨蜜的動態，直呼「想看對方現在想在幹嘛」。

▲邱偲琹。（圖／偲語創意工作室提供）

▲邱偲琹。（圖／偲語創意工作室提供）

▲邱偲琹談到昔日閨蜜陳天仁。（圖／偲語創意工作室提供）

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