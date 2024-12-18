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《冒險王》阿布重回外景節目！　慘被棒球K臉苦笑：要惡補一下各種運動

記者孟育民／台北報導

阿布繼經典節目《冒險王》後，再次投入外景主持，擔任新節目《野！孩子起步走》的主持人，展現他熱血冒險的精神。新一季的節目首站來到花蓮卓樂國小，這所學校因射箭隊、足球隊和排球隊的卓越表現廣受矚目，其中射箭隊更是在U12男子組奪下金牌，讓阿布直呼：「這裡的孩子真是藏龍臥虎！」

▲▼阿布重拾外景主持棒。（圖／《野！孩子起步走》提供）

▲阿布重拾外景主持棒。（圖／《野！孩子起步走》提供）

談到再次擔任外景主持的感受，阿布坦言：「興奮又有點小緊張，因為跑外景是最讓我開心自在的工作，但現在不年輕了，感覺體能可能跟不上孩子們的節奏！」不過，當與偏鄉的小朋友一起同樂時，他立刻融入熱情的氛圍，表示：「偏鄉的孩子真的很熱情，完全沒有距離感，還拉著我們跳網路上流行的《麻辣燙葫蘆》舞蹈，甚至加我的IG！這讓我覺得，透過網路，偏鄉與都市的距離縮短了。」

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▲▼阿布重拾外景主持棒。（圖／《野！孩子起步走》提供）

▲阿布和小孩打成一片。（圖／《野！孩子起步走》提供）

節目特別邀請UVL大專排球聯賽的主力選手姍姍擔任嘉賓，她不僅指導卓樂國小排球隊的學生，還親自下場和孩子們互動，展現實力與親和力。阿布對姍姍的表現大加讚賞：「姍姍真的很隨和，也很能融入孩子們的世界，對他們來說是個超親近的大姐姐。」但阿布自己就沒那麼順利了，他笑說：「我完全沒練過排球，這次還被球K到臉，超糗的！看來以後外景錄影前要惡補一下各種運動了！」

▲▼阿布重拾外景主持棒。（圖／《野！孩子起步走》提供）

▲▼阿布苦嘆運動細胞不如從前。（圖／《野！孩子起步走》提供）

▲▼阿布重拾外景主持棒。（圖／《野！孩子起步走》提供）

《野！孩子起步走》是一檔以運動與冒險為主題的節目，旨在鼓勵孩子們透過體驗運動找到自信與熱情。阿布表示，這次回到外景主持崗位讓他感覺「像回家一樣」，並期待未來有更多的機會與孩子們共同創造難忘的回憶。這趟花蓮之行，不僅見證了卓樂國小的努力，也為觀眾帶來滿滿的感動與啟發。

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阿布, 冒險王, 野！孩子起步走

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