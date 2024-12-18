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《青你3》28歲男星蔣智豪「肺癌末轉移腦部昏迷」！老父領低收補助　淚求金援

記者田暐瑋／綜合報導

選秀節目《青春有你3》練習生蔣智豪年僅28歲，卻不幸罹患肺癌晚期，近期病情急速惡化，癌細胞已轉移至腦部，9月底突然昏迷送入ICU急救1個月才轉趨穩定，但龐大醫藥費已讓年邁父親無法負荷，只好上網發文求助外界幫助。

蔣智豪自今年6月以來病情加速惡化，癌細胞因轉移至腦部，導致多發性神經膠質瘤，發作時痛苦不堪，日前蔣爸爸在微博發文，透露兒子9月底突然昏迷，經過1個月的加護病房搶救後，才轉至普通病房，現階段情況雖然穩定，但仍需持續治療，「可後續費用像一座大山壓得我們喘不過氣。每一分錢都關乎孩子的健康與未來，懇請大家伸出援手，幫孩子渡過難關，感恩！」

▲蔣智豪癌細胞轉移到腦部。（圖／翻攝自蔣智豪微博）

▲蔣智豪癌細胞轉移到腦部。（圖／翻攝自蔣智豪微博）

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據蔣爸爸透露，妻子多年前同樣罹患肺癌，最終過世，自己為了照顧家人辭去了工作，家庭經濟陷入困境，房子甚至已經抵押2次，面臨被拍賣的危機，只能依靠微薄的低收入戶補助維持基本生活，他希望能籌集到30萬元人民幣（約136萬元台幣）的醫療費用，目前已有多位善心人士捐助近20萬元人民幣（約91萬元台幣）。

▲蔣智豪癌細胞轉移到腦部。（圖／翻攝自蔣智豪微博）

▲蔣智豪癌細胞轉移到腦部。（圖／翻攝自蔣智豪微博）

蔣爸爸表示，如果善款用於治療後有剩餘，願意退還給贈與人。事實上，蔣智豪6月曾發文透露近況：「經常頭痛到想要結束一切，行動能力也在慢慢變差，無論從經濟上還是心理上，都已經難以承受，對於後續治療也再次陷入迷茫，這段時間一直忍著不去檢查，因為在心裡一直都在幻想自己會再出現在我應該有的生活，一直都不想承認這是自己的結局。」

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