房業涵身體出狀況「緊急打點滴」！　爆喉痛、畏寒近照曝光

記者王靖淳／綜合報導

「美女主播」房業涵平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與觀眾分享日常，不料今（17）日她卻突然在IG限動發文提到自己生病，還出現嚴重畏寒、喉嚨痛等症狀，並在文中附上打點滴的照片，透露目前的病況。

▲房業涵。（圖／翻攝自Instagram／fangmena）

透過房業涵在IG發布的限動可見到，她手上拿著一包耳鼻喉科診所提供的內服藥袋，袋上清楚標註她的名字及服藥指示，並提醒需每天服藥3次，飯後服用。她在照片中搭配一段簡短的文字，表示自己「咳到肺要咳出來了，還畏寒又喉嚨痛」，並附上一個無奈的表情符號，透露出病痛的疲憊與辛苦。

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▲房業涵透露自己生病了。（圖／翻攝自Instagram／fangmena）

在其他限動中，房業涵PO出自己打點滴的畫面，她的手背上清楚可見點滴針管固定的膠布，透露出正在接受治療的狀況。背景為醫療院所的診療室，有數張椅子、病床及醫療設備整齊排列，畫面呈現安靜而規律的氛圍。房業涵配上文字寫道：「打完點滴感受好些了。」並標註「感恩關心」與「努力康復中」，透露自己治療後略感舒緩，同時也對關心她的觀眾與親友表達謝意。

▲房業涵分享打點滴的照片。（圖／翻攝自Instagram／fangmena）