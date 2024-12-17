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翁馨儀罕曬父女親密合照　「凍齡膚況曝光」本人揭真實年紀

記者王靖淳／綜合報導

女星翁馨儀在2013年宣布嫁給張菲的次子張少懷，婚後育有一對寶貝兒女的她，平時不吝嗇透過社群記錄生活，最近更罕見曬出自己與兒子和父親的合照，貼文一出，立即掀起網友留言討論，「爺爺不爺爺～好年輕啊！」為此，翁馨儀也在留言區透露父親的真實年齡。

▲▼翁馨儀。（圖／翻攝自Instagram／hsinyiwong）

▲翁馨儀分享父女合照。（圖／翻攝自Instagram／hsinyiwong）

照片中，翁馨儀身穿黑色上衣搭配白色長裙及淺藍色牛仔褲，搭配黑色斜背包，整體造型相當休閒。她面帶燦爛笑容，擺出V字手勢，並一腳輕輕向後翹起，展現活潑一面。翁馨儀的父親一身運動風穿搭，上身穿著運動外套，下身搭配深紅色休閒褲與白色球鞋。他面對鏡頭，神情淡定且帶著微笑，散發成熟穩重的氣質。站在中間的兒子身穿黑色上衣，外搭淺咖啡色外套，搭配淺藍色牛仔褲與黑色運動鞋，打扮俏皮可愛。他開心地對著鏡頭比出剪刀手，露出燦爛笑容。

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▲▼翁馨儀。（圖／翻攝自Instagram／hsinyiwong）

▲翁馨儀。（圖／翻攝自Instagram／hsinyiwong）

翁馨儀在文中透露自己「比較像個兒子」，同時也坦言，自從幼稚園後，就再也沒跟爸爸撒嬌過，甚至連拍照都覺得尷尬。然而，這次的合照契機竟來自她的兒子，翁馨儀笑說，吃完飯後，兒子突然對她說：「媽，你幫我跟爺爺拍張照，我想跟爺爺留紀念。」貼心舉動讓她感動之餘，也趁機「搶鏡」說：「那我也來一張好了。」意外的父女同框畫面，讓不少網友驚呼「太年輕」、「爺爺像35歲」、「這家顏值太高了」。

▲▼翁馨儀回覆網友。

▲翁馨儀透露父親的年紀超過53歲。（圖／翻攝自Instagram／hsinyiwong）

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翁馨儀, 張少懷, 張菲

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