ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《單身地獄4》1月要播了！「大尺度預告」曝光　他撩妹喊：想咬妳

記者劉宛欣／綜合報導

南韓火辣戀愛實境秀《單身即地獄》自2021推出至今已經3季，每季總是引起話題，並成功捧紅了許多素人成為藝人、網紅。根據17日的最新消息，《單身即地獄》第4季將於2025年1月14日播出，讓許多忠實觀眾相當期待。

▲《單身即地獄4》預告畫面火辣。（圖／翻攝YouTube／netflix korea）

▲《單身即地獄4》1月播出。（圖／翻攝自netflix IG）

《單身即地獄》每季都誕生了許多人氣明星，包括宋智雅、車賢勝、Dex、申瑟琪、李官熙、尹廈情、崔惠善等，吸引大批觀眾追捧。節目製作人金在元表達感謝：「非常榮幸《單身即地獄》能走到第四季。每次有新一季推出，都感謝觀眾們不離不棄地支持，未來我將繼續努力，爭取讓節目成為『國內最長壽的戀愛綜藝』，目標是做到第10季！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《單身即地獄4》預告畫面火辣。（圖／翻攝YouTube／netflix korea）

▲《單身即地獄4》預告畫面火辣。（圖／翻攝YouTube／netflix korea）

▲《單身即地獄4》預告畫面火辣。（圖／翻攝YouTube／netflix korea）

製作人更透露，第4季將是「史上最火熱的季節」，尤其是「天堂島的夜晚特別精彩」並且補充道：「這一季的參與者更加真誠、勇敢且極具魅力，將帶給觀眾全新的體驗。我相信第4季將讓《單身即地獄》更上一層樓，請大家多多期待！」

▲《單身即地獄4》預告畫面火辣。（圖／翻攝YouTube／netflix korea）

▲製作人預告《單身即地獄4》會帶給觀眾全新體驗。（圖／翻攝YouTube／netflix korea）

官方釋出的預告中，尚未正式介紹這次的出演者，但有許多出演者火辣、精實身材的特寫鏡頭，還可聽到他們脫口「你也太直接了吧？」、「要不要我咬妳」、「我剛想像了一下」等引人遐想的對話，讓廣大觀眾更加期待。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

目睹歐巴路邊嘟嘴狂自拍賣萌 戲精妹掩面睜大眼等看好戲XD

推薦閱讀

女作家認了曾做援交！被貼「便宜的中原女大生」標籤　悲苦經歷惹淚

女作家認了曾做援交！被貼「便宜的中原女大生」標籤　悲苦經歷惹淚

百萬YTR代言內衣「隱瞞曾隆乳」遭提告！　慘賠1億無奈自嘲

百萬YTR代言內衣「隱瞞曾隆乳」遭提告！　慘賠1億無奈自嘲

小S愛女Lily曬雅思成績單！真實程度曝　曾說「母語是英文」遭出征

小S愛女Lily曬雅思成績單！真實程度曝　曾說「母語是英文」遭出征

陳華「億萬千金身世」被起底！從小天天喝燕窩　驚人家產卻一夕蒸發

陳華「億萬千金身世」被起底！從小天天喝燕窩　驚人家產卻一夕蒸發

富三代男星認了申請破產！　「我將迎接一段嚴寒的日子」

富三代男星認了申請破產！　「我將迎接一段嚴寒的日子」

林照雄告別式現場「人形牌代替遺照」　女兒林姿佑曝：走得很突然

林照雄告別式現場「人形牌代替遺照」　女兒林姿佑曝：走得很突然

林照雄遺孀一回家就淚崩！　「結褵超過65年」女兒林姿佑哭紅雙眼

林照雄遺孀一回家就淚崩！　「結褵超過65年」女兒林姿佑哭紅雙眼

李多慧「首次在台過冬」被嚇到！　入夜急求救：台灣人在家怎取暖

李多慧「首次在台過冬」被嚇到！　入夜急求救：台灣人在家怎取暖

林襄疑遭Vicky影射佔位　體育主播點破「用蹭的最快」：沒招了

林襄疑遭Vicky影射佔位　體育主播點破「用蹭的最快」：沒招了

快訊／小哥哥艾理正式發「4點聲明」！再否認涉案：會據實向檢方陳述

快訊／小哥哥艾理正式發「4點聲明」！再否認涉案：會據實向檢方陳述

百萬YTR還原台南幼童性侵案內幕！　遭網紅夫妻批「裝好心」回嗆了

百萬YTR還原台南幼童性侵案內幕！　遭網紅夫妻批「裝好心」回嗆了

籃籃揭林襄私下為人！　徐乃麟看「搶Vicky位風波」說話了：講一講就好

籃籃揭林襄私下為人！　徐乃麟看「搶Vicky位風波」說話了：講一講就好

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

女作家認了曾做援交！被貼「便宜的中原女大生」標籤　悲苦經歷惹淚

百萬YTR代言內衣「隱瞞曾隆乳」遭提告！　慘賠1億無奈自嘲

小S愛女Lily曬雅思成績單！真實程度曝　曾說「母語是英文」遭出征

陳華「億萬千金身世」被起底！從小天天喝燕窩　驚人家產卻一夕蒸發

富三代男星認了申請破產！　「我將迎接一段嚴寒的日子」

林照雄告別式現場「人形牌代替遺照」　女兒林姿佑曝：走得很突然

林照雄遺孀一回家就淚崩！　「結褵超過65年」女兒林姿佑哭紅雙眼

李多慧「首次在台過冬」被嚇到！　入夜急求救：台灣人在家怎取暖

林襄疑遭Vicky影射佔位　體育主播點破「用蹭的最快」：沒招了

快訊／小哥哥艾理正式發「4點聲明」！再否認涉案：會據實向檢方陳述

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

單身即地獄

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 王大陸離職前突變熱情又專業　楊祐寧忍不住淚如雨下
  2. 《獵人》進度大突破！冨樫義博「手術後狂飆50話台詞」粉絲都嗨了
  3. 吳宗憲自封評審界烏鴉　舞蹈界的企鵝參賽者都暈了
  4. 蔡阿嘎公開街頭藝人證書！　照片曝光「撞臉鯰魚哥」老婆都認證
  5. 余祥銓「聽演唱會台下喝酒」道歉了！　柔柔站椅子狂拍也被罵
  6. 國光女神不藏了　澀谷街頭驚露黑色內衣
  7. 諧星1年被盜刷200萬！收通知「卡刷爆」才發現　犯罪手法騙過銀行
  8. 南台灣最頂啦啦隊女神　瑟七本周日辦簽書會
  9. 翁馨儀罕曬父女親密合照　「凍齡膚況曝光」本人揭真實年紀
  10. 《單身地獄4》1月要播了！「大尺度預告」曝光　他撩妹喊：想咬妳

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366