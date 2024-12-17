《單身地獄4》1月要播了！「大尺度預告」曝光　他撩妹喊：想咬妳

記者劉宛欣／綜合報導

南韓火辣戀愛實境秀《單身即地獄》自2021推出至今已經3季，每季總是引起話題，並成功捧紅了許多素人成為藝人、網紅。根據17日的最新消息，《單身即地獄》第4季將於2025年1月14日播出，讓許多忠實觀眾相當期待。

▲《單身即地獄4》1月播出。（圖／翻攝自netflix IG）

《單身即地獄》每季都誕生了許多人氣明星，包括宋智雅、車賢勝、Dex、申瑟琪、李官熙、尹廈情、崔惠善等，吸引大批觀眾追捧。節目製作人金在元表達感謝：「非常榮幸《單身即地獄》能走到第四季。每次有新一季推出，都感謝觀眾們不離不棄地支持，未來我將繼續努力，爭取讓節目成為『國內最長壽的戀愛綜藝』，目標是做到第10季！」

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▲《單身即地獄4》預告畫面火辣。（圖／翻攝YouTube／netflix korea）

製作人更透露，第4季將是「史上最火熱的季節」，尤其是「天堂島的夜晚特別精彩」並且補充道：「這一季的參與者更加真誠、勇敢且極具魅力，將帶給觀眾全新的體驗。我相信第4季將讓《單身即地獄》更上一層樓，請大家多多期待！」

▲製作人預告《單身即地獄4》會帶給觀眾全新體驗。（圖／翻攝YouTube／netflix korea）

官方釋出的預告中，尚未正式介紹這次的出演者，但有許多出演者火辣、精實身材的特寫鏡頭，還可聽到他們脫口「你也太直接了吧？」、「要不要我咬妳」、「我剛想像了一下」等引人遐想的對話，讓廣大觀眾更加期待。