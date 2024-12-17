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中華隊奪12強冠軍「確定翻拍電影」　郭俊麟一聽前隊友曹佑寧笑了

記者黃庠棻／台北報導

中華隊日前在2024年世界12強棒球錦標賽中勇奪冠軍，在原本不被看好的情況下，一路過關斬將，感動的故事撼動全台。威剛科技董事長陳立白，在今（17）日舉行記者會，宣布將以12強賽的奇幻歷程為劇本藍圖，籌拍電影《冠軍之路Team Taiwan》，而冠軍隊成員投手陳冠宇、郭俊麟、外野手林安可、教練林岳平都到現場受訪。

▲▼12強經典賽中華台北勇奪冠軍，威剛科技董事陳立白感動之餘發願要把奪冠故事拍成電影。17日舉行冠軍之路TEAM TAIWAN電影籌拍記者會，12強賽冠軍隊投手教練林岳平、投手陳冠宇、投手郭俊麟、外野手林安可、啦啦隊衣宸、子筑、郭郭、依沛、藝人李杏、王品澔、金雲、申力安、黑曜精靈等出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲《冠軍之路Team Taiwan》籌拍記者會。（圖／記者湯興漢攝）

郭俊麟曾經與男星曹佑寧同期入選U21國手，當時一起拿下世界冠軍，是隊友也是戰友，他被問到曹佑寧最適合在片中演出哪個角色時，他笑說應該是「終結者」，他進一步解釋「因為雖然他在比賽中是守外野，但就電影的角度或顏值上他都有，所以很適合當終結者。」

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▲▼12強經典賽中華台北勇奪冠軍，威剛科技董事陳立白感動之餘發願要把奪冠故事拍成電影。17日舉行冠軍之路TEAM TAIWAN電影籌拍記者會，12強賽冠軍隊投手教練林岳平、投手陳冠宇、投手郭俊麟、外野手林安可、啦啦隊衣宸、子筑、郭郭、依沛、藝人李杏、王品澔、金雲、申力安、黑曜精靈等出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲《冠軍之路Team Taiwan》籌拍記者會。（圖／記者湯興漢攝）

球員們也被問到是否有屬意哪位演員來演出自己，陳冠宇代表回答，表示「沒有特別去想說誰來演我們，但我們最近才知道我們的比賽要被拍成電影，對我們來說是非常感激的事，誰演對我們來說還好，雖然帥度是很重要，但要呈現出對的味道，和我們當下是很接近的感覺。」

▲▼12強經典賽中華台北勇奪冠軍，威剛科技董事陳立白感動之餘發願要把奪冠故事拍成電影。17日舉行冠軍之路TEAM TAIWAN電影籌拍記者會，12強賽冠軍隊投手教練林岳平、投手陳冠宇、投手郭俊麟、外野手林安可、啦啦隊衣宸、子筑、郭郭、依沛、藝人李杏、王品澔、金雲、申力安、黑曜精靈等出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲《冠軍之路Team Taiwan》籌拍記者會。（圖／記者湯興漢攝）

被邀請到電影《冠軍之路Team Taiwan》記者會的王品澔，過去在南投中興國中打了3年的棒球，而此次冠軍隊的成員陳柏清就是自己的學長，他透露「我們當時一起打比賽，那時候他是副隊長，都帶著學弟一起比賽，然後他畢業之後我就接下他副隊長的職務。」不過王品澔最後因為身高轉去打籃球。

▲▼12強經典賽中華台北勇奪冠軍，威剛科技董事陳立白感動之餘發願要把奪冠故事拍成電影。17日舉行冠軍之路TEAM TAIWAN電影籌拍記者會，12強賽冠軍隊投手教練林岳平、投手陳冠宇、投手郭俊麟、外野手林安可、啦啦隊衣宸、子筑、郭郭、依沛、藝人李杏、王品澔、金雲、申力安、黑曜精靈等出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲王品澔、金雲為電影站台。（圖／記者湯興漢攝）

王品澔更表示自己國中就想要成為職棒選手站上國際舞台，只是當時的自己很常受傷，右手的手肘有後遺症，只要變天就會覺得酸痛。

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