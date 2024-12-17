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朱俐靜癌逝2年「社群更新貼文」　迎43歲冥誕萬人湧入紀念

記者蔡宜芳／綜合報導

歌手朱俐靜（Miu）於2022年7月3日因乳癌離世，享年40歲。她離世至今已有兩年的時間，其臉書粉絲專頁於16日冥誕這天突然更新貼文，引來超過萬人點讚。

外送用▲▼朱俐靜癌逝2年「社群更新貼文」萬人湧入紀念。（圖／翻攝自Facebook／朱俐靜 Miu Chu）

▲朱俐靜於兩年前過世。（圖／翻攝自Facebook／朱俐靜 Miu Chu）

朱俐靜的粉絲後援會透過朱俐靜的粉絲專頁發文，表示2024年12月16日是朱俐靜離開後的第三個生日，當天氣溫最低12度，最高16度，這樣的巧合似乎是一種祝賀，「讓懷念Miu的我們，沉浸式感受著1216的氛圍，與深刻的思念。」

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在過去的一年裡，朱俐靜的後援會延續了以往的傳統，於7月7日舉辦了一場溫馨的小型聚會，紀念朱俐靜正式出道成為歌手的日子。此外，後援會的小幫手們也不斷整理朱俐靜過去參加各種活動的照片和影像，並陸續上傳到紀念網站，提供粉絲一個思念偶像的空間。

▲▼朱俐靜癌逝2年「社群更新貼文」萬人湧入紀念。（圖／翻攝自Facebook／朱俐靜 Miu Chu）

▲朱俐靜迎43歲冥誕。（圖／翻攝自Facebook／朱俐靜 Miu Chu）

而後援會也提到，今年特別印製了小卡片為朱俐靜祝賀生日，也將寄送給在紀念網站註冊的朋友們，希望大家收到後能感受到這份心意，「這一天的最後一刻，再次說聲Happy birthday to Miu。」

【朱俐靜臉書全文】

2024.12.16
Miu離開後的第三個生日
氣溫最低12度，最高16度
美麗的巧合像是一種祝賀
讓懷念Miu的我們
沉浸式感受著1216的氛圍
與深刻的思念

這一年當中
後援會維持以往的傳統
在7月7日舉辦了溫馨的小型聚會
紀念Miu 正式出道成為歌手的日子
此外
小幫手們也持續整理過去大小活動的照片影像
陸續上傳到紀念網站中
提供大家思念Miu 的小天地

今年我們特別印製了小卡片來為Miu祝賀
也將寄送給有在網站註冊的朋友們
希望大家收到後會喜歡

這一天的最後一刻
再次說聲
Happy birthday to Miu

#俐靜的力量
#存在的力量
#朱俐靜紀念網站

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