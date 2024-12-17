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盧廣仲演唱會「慘遭全程盜錄」！還被公開免費看 官方強硬發聲了

【獨家】【偷拍外流太過分】澳門演唱會遭盜攝　盧廣仲排隊嗑鍋壓壓驚

▲12/9，20：46，嗑完鍋出來，盧廣仲與朋友站在馬路上沒再續攤，短暫交談後就各自鳥獸散。

圖文／鏡週刊

盧廣仲2021年啟動以「勵志」為主題的巡演，唱了4年在澳門劃下句點，但澳門開唱竟遭網友偷拍整場並放上網供人欣賞，如同之前天王劉德華台北演唱會的遭遇！9日晚間，甫結束3場澳門演唱會的盧廣仲，一回台就直撲火鍋店揪朋友嗑鍋，以美食解煩憂。

「小隊長」盧廣仲年底忙碌非常，上個月推出挑戰極具難度的西班牙及日本雙朝聖之路的實境節目《暴走兄弟朝聖趣》，日前又赴澳門開唱。他在微博歌迷群透露這次在澳門沒吃什麼美食，難怪一回台就忙不迭揪人吃火鍋。

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【獨家】【偷拍外流太過分】澳門演唱會遭盜攝　盧廣仲排隊嗑鍋壓壓驚

▲12/9，20:37，盧廣仲揪了友人嗑鍋，選擇台北40年石頭火鍋老店，5人餐費由盧廣仲買單。

店家規矩硬　小桌擠暖

【獨家】【偷拍外流太過分】澳門演唱會遭盜攝　盧廣仲排隊嗑鍋壓壓驚

▲火鍋店用餐時間僅90分鐘，外面還有客人在等位子，盧廣仲一行人吃完就火速撤離。

剛從澳門返台的盧廣仲，9日晚間出現在台北松山一間40年老牌台式火鍋店。這間店規矩很硬，沒有訂位，只能現場候位，儘管如此，顧客依舊大排長龍，盧廣仲入座時身邊還有2男2女陪吃，5人擠在一張不大的桌子嗑鍋。

這間火鍋店用餐時間限90分鐘，在用餐時間快到時，盧廣仲當了金主負責結帳，又坐了好幾分鐘，一行5人魚貫步出餐廳。之後大家就各自撤離，留下盧廣仲一人在大馬路上緩緩踱步消化；他直走到一間超商找ATM領錢，最後才搭上多元計程車回家。

【獨家】【偷拍外流太過分】澳門演唱會遭盜攝　盧廣仲排隊嗑鍋壓壓驚

▲12/9，21:03，剩下盧廣仲一人散步兼消化，走了一大段路後，轉進超商按ATM領現金。

【獨家】【偷拍外流太過分】澳門演唱會遭盜攝　盧廣仲排隊嗑鍋壓壓驚

▲12/9，21:25，盧廣仲搭車回到住處，唱完3天演唱會，確實需要早點休息。

劉德華遭遇　翻版上映

其實前一天，盧廣仲才剛結束他長達4年的巡演，他2021年從高雄流行音樂中心起跑，最後選定澳門安可場作為尾聲，從12月6日至8日連唱三場，這也創下該場館（澳門百老匯）首次連開3場的紀錄。尤其盧廣仲尾場提早到下午就開唱，最後還連續安可4次，讓在場觀眾大喊幸福。

【獨家】【偷拍外流太過分】澳門演唱會遭盜攝　盧廣仲排隊嗑鍋壓壓驚

▲9月底盧廣仲（右）還去當了鄭中基（左）高雄演唱會的嘉賓，2位歌王飆歌，觀眾大呼過癮。（翻攝自盧廣仲IG）

但這次演唱會也發生網友以專業攝影器材全程盜錄演唱會，並放上網供人觀賞。不久前劉德華的台北小巨蛋演唱會，也被盜錄並公開免費觀賞，短短兩天吸引逾70萬人次觀賞；盧廣仲演唱會的盜錄也有4萬人次流量，因此官方在社群發文譴責部分歌迷的不當行為，也投訴到平台要求下架相關影片，揚言必要時將採取法律行動。

接下來盧廣仲要參與高雄夢時代的跨年演出，這也是他今年唯一接下的跨年表演，之後可能就要放假充電。跨年演出新聞官宣時，盧廣仲還羞喊「將帶著自己最寵愛的新歡」首度與觀眾見面，原來新歡是他剛入手的吉他，至於戀情自稱目前連八字都還沒一撇。

【獨家】【偷拍外流太過分】澳門演唱會遭盜攝　盧廣仲排隊嗑鍋壓壓驚

▲馬桶蓋髮型與眼鏡造型的盧廣仲（右），一直是時尚場寵兒，9月才與李沐（左）及韓國女星金世正（中）參加時尚活動。


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