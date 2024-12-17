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教書唱作人為童年創傷發生！金曲歌王陳建瑋加入力挺

記者許逸群／台北報導

闊別4年，教書的唱作人楊肅浩推出第二張台語專輯《像咱這款人》，記錄成長軌跡與社會觀察。新專輯除了邀請合作默契十足的吉他詩人董運昌及TRASH樂團鼓手金魁剛外，還邀得金曲歌王陳建瑋加入製作陣容，挑戰台式搖滾唱腔。

▲教書唱作人楊肅浩。（圖／大大小小工作室提供）

▲教書唱作人楊肅浩。（圖／大大小小工作室提供）

楊肅浩2021年曾以新人之姿，甫發片就入圍第32屆金曲獎台語男演唱人，被視為當年度黑馬，最終雖未獲獎，但實力已獲肯定。之後他從宜蘭高中轉任羅東商職，又考入師大音樂研究所，進而學習唱片製作流程。

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▲教書唱作人楊肅浩。（圖／大大小小工作室提供）

▲楊肅浩新專輯製作團隊堅強。（圖／大大小小工作室提供）

楊肅浩在新歌先聽會上提及創作動機說：「這幾年站在教育第一線看到一些現象，讓我想用音樂為不完整家庭下長大的孩子發聲，鼓勵他們不向命運低頭，曾經缺少的關愛，要勇敢找回來！翻轉命運。」

這幾年，他任教從高中到高職，看到因為學生的家庭背景及資源差異造成許多問題，讓他有感而發。在學生案例中看到誤入歧途，成為別人眼中的「毋成囝」，再對應自己過往失敗戀情，從遺憾中自省，希望以成熟方式，喚醒曾經迷惘的「浪子回頭金不換」。

兩支主打MV〈毋成囝〉和〈像我這款人〉，由曾獲台北電影節紀錄片首獎電影導演侯季然操刀，遠赴花蓮紀錄家扶中心長大的孩子徐有的生活日常，真實呈現社會底層缺乏關愛的無奈和堅韌自立的勇敢。

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楊肅浩, 金曲, 陳建瑋

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