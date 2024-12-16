KID「買4層樓透天厝」送老婆！　開箱嗨喊：希望明年入住

記者王靖淳／綜合報導

藝人KID林柏昇和「東區妹仔」Rita結婚後，去年初生下兒子「木木」，在國慶日又迎來女兒「朵朵」，正式升格二寶爸。平時用心經營社群的他，最近在YouTube頻道上傳新片，透露自己買了一間四層樓的透天厝送給老婆作為生日禮物，同時也喊話希望明年就能入住。

▲KID買房送老婆。（圖／翻攝自YouTube／野人七號部落）



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影片中，KID透露，新家目前仍在裝潢階段，但他已迫不及待地進行一次微開箱，分享新家的設計理念和願景。KID表示，除了B1作為停車場及擺放釣魚器具之外，新家全是以老婆和孩子為主，尤其希望孩子未來能就讀不錯的學校，成長環境讓夫妻倆放心。

▲KID許願明年入住新房。（圖／翻攝自YouTube／野人七號部落）

KID分享，新家一樓主要是全家人的活動空間，KID強調餐廳是他重視的部分，他認為家庭用餐是增進感情的關鍵時刻，同時也笑稱，「洗碗是造成夫妻失和的重大兇手」，因此建議老婆無論如何一定要添購洗碗機。而主臥位在二樓，他表示以夫妻生活需求為重心，不僅設有雙檯面浴室方便兩人同時梳洗，還計劃安裝淨水器與小冰箱，滿足夫妻平時的日常習慣。

▲KID和「東區妹仔」Rita結婚後生下兩個小孩。（圖／翻攝自Facebook／林柏昇KID）

KID提到，三樓是孩子們的房間，採用溫馨的暖色系設計，而四樓則規劃為儲物空間。影片最後，KID也不忘向廠商喊話，歡迎提供家居科技產品，希望藉此為家庭增添更多便利。此外，KID表示，希望明年能順利入住，讓這份愛的禮物為一家人帶來美好的新生活。