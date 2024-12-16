記者吳睿慈／綜合報導

南韓9頭身女團Rainbow於2009年出道，全員都擁有一雙修長又纖細的美腿，當時還曾被拿來與少女時代相比，團體合約到期後，成員主要朝戲劇圈發展，近年來也一個個嫁人，16日傳來隊長金栽經早在夏天低調出嫁，經紀公司證實消息，並表示為保護圈外人老公，婚禮採非公開方式進行，感謝各界關心。

▲金栽經低調在夏天結婚了。（圖／翻攝自Namoo Actors ）



金栽經因外表神似日本女演員綾瀨遙，曾一度備受網友討論，她的親弟弟宰鉉為樂團N.Flying鼓手，姊弟倆都在演藝圈打拼，她自團體Rainbow合約到期解散後，陸陸續續參演了《火星生活》、《惡魔法官》、《Again My Life》等戲劇，專注於個人事業發展。

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從未傳出戀愛消息的她，16日驚傳早已默默嫁人了，據韓媒爆料，她與圈外男友於夏天低調舉行婚禮，由於男方是圈外人，因此只有邀請雙方家長與好友到場參加，Rainbow人妻再加一，讓歌迷驚喜不已，同時送上滿滿祝福。

▲金栽經並未公開圈外老公身份。（圖／翻攝自金栽經IG）



對此，金栽經所屬經紀公司Namoo Actors證實婚訊，「金栽經遇到了珍貴的緣份，兩人建立了深厚的信賴與愛情之下，已經在夏天與家人參與的婚禮之中許下百年約定，為尊重另一半並非藝人，因此婚禮採非公開方式進行。」

公司承諾，金栽經身為演員會用更好的演技、作品報答粉絲的愛，也希望觀眾為了她新開啟的章節送上祝福與溫暖的激勵。