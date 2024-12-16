謝和弦唱尾牙被傳「高層不讓上台」！親上火線回應了 妻翻白眼：超瞎

記者潘慧中／綜合報導

謝和弦最近睽違3年再度發片，掀起不少歌迷關注。值得一提的是，近期適逢尾牙季，工作邀約不斷，但老婆陳緗妮14日突然在社群網站發文呼籲，「拜託各位，不要因為公司尾牙請不到謝和弦去演唱，就造謠說『因為觀感不好，高層不讓謝和弦上台』好嗎？！真的超瞎欸！」

▲陳緗妮發文反駁。（圖／翻攝自Instagram／liyameowcat）



陳緗妮在留言區稱，該公司不但沒有付演出費，謝和弦也根本沒有出席這場尾牙活動，「怎麼講的一副在現場看到謝和弦、不讓他上台一樣，是看到鬼嗎？」

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▲謝和弦演出實力備受肯定。（圖／翻攝自Instagram／chord0415）



對此，謝和弦也在留言區表示，完全沒有出席該尾牙的印象。此外，陳緗妮也強調謝和弦的演出品質一直都在水準之上，「到底跟藝人私生活有什麼關係？」

▲謝和弦在留言區被釣出回應了。（圖／翻攝自Instagram／liyameowcat）



陳緗妮表示對於演出邀約一事，她和謝和弦都很隨緣，「也不是誰邀請就一定得去好嗎？不要搞得一副我們這些行政人員都沒有在替藝人把關活動方的素質一樣」，附上翻白眼的表情符號顯見她的心情。

▲網友反應。（圖／翻攝自Facebook／陳緗妮）