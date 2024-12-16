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跟王偉忠是高中同學！　侯友宜現身「上台幫新人證婚」支持好友

記者黃庠棻／台北報導

王偉忠監製的舞台劇《一村喜事》搭配獨特的眷村菜辦桌，今年在新北市空軍三重一村連演十場，圓滿落幕，14日晚上最後壓軸千秋場，新北市長侯友宜、曾國城都是座上嘉賓，侯市長還擔任證婚人上台致詞，期待新人增產報國，帶給滿場觀眾驚喜。

▲侯友宜、曾國城現身支持王偉忠監製的《一村喜事》。（金星文創提供）

▲王偉忠監製的《一村喜事》完美落幕。（金星文創提供）

跟王偉忠是高中同學的侯友宜特地到場支持，他分享劇本的時空背景是民國68年，當時還是警大的學生，但現在他以新北市長的身份期待劇中新人早生貴子。似真似假的臨場發揮讓觀眾掌聲不斷，有位歸國華僑還問坐在身邊的蔣偉文「這是真的婚禮吧？連市長都來了！」

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▲侯友宜、曾國城現身支持王偉忠監製的《一村喜事》。（金星文創提供）

▲侯友宜是王偉忠的高中同學。（金星文創提供）

而曾國城臨時應邀上台擔任新郎的表哥，他對著「表弟」笑說「表弟！你知道你表哥是演藝圈的吧！」逗得全場大笑。王偉忠表示，今年的《一村喜事》演出後，許多觀眾都反應熱鬧又有趣，不只二刷、三刷帶朋友入場看戲吃辦桌，還指定他明年一定要繼續演，因為他們明年還要再來。

▲侯友宜、曾國城現身支持王偉忠監製的《一村喜事》。（金星文創提供）

▲侯友宜、曾國城現身支持王偉忠監製的《一村喜事》。（金星文創提供）

看著全場笑聲不斷、熱鬧滾滾，王偉忠說喜事就是這樣，人越多、越熱鬧，算一算2年下來，已經有差不多一萬五千位觀眾看過《一村喜事》，他已經開始想像明年的演出計畫，透露明年會以團聚、同樂為主題，希望能延續「情懷」，而且不只眷村背景，他覺得台灣就是一個大村子，下一回將加入各族群元素，菜單也會添上各地特色美食，希望透過演出傳遞台灣獨特的溫暖與人情味。

▲侯友宜、曾國城現身支持王偉忠監製的《一村喜事》。（金星文創提供）

▲侯友宜、曾國城現身支持王偉忠監製的《一村喜事》。（金星文創提供）

湯志偉在《一村喜事》飾演村長，今年他不只要唱劉文正的歌，還加入急智歌王張帝的段落，坦言自己每次開演前都非常緊張，深怕觀眾問出困難的題目，但賓客一滿、氣氛一熱，他覺得這齣戲不是演出，是真的跟親朋好友一起辦喜事，大家都來送上祝福，心中滿滿都是感動。

▲侯友宜、曾國城現身支持王偉忠監製的《一村喜事》。（金星文創提供）

▲蔣偉文、曾國城現身支持王偉忠監製的《一村喜事》。（金星文創提供）

而羅美玲飾演村長夫人，笑說上回第一次演出時自己身懷六甲，肚子越來越大，演唱西洋老歌組曲、敬酒時，都小心翼翼地移動；今年則覺得「身輕如燕」，可以滿場飛，還有觀眾熱情幫唱，開心表示「大家超熱情，真像回到部落參加婚禮，很好玩！」

▲侯友宜、曾國城現身支持王偉忠監製的《一村喜事》。（金星文創提供）

▲曾國城現身支持王偉忠監製的《一村喜事》。（金星文創提供）

《一村喜事》在三重眷村實景演出，獨特的「沉浸式辦桌喜劇」已經傳出口碑，甚至連觀眾入場都創意不斷。像台中眷村長大的五姐妹約好，從美國、加拿大、紐西蘭的僑居地回台灣團聚，指定要看《一村喜事》，她們整場笑呵呵，開心直呼「真的有回到村子的感覺！」還有許多公司包桌同樂，每場都有觀眾自備蛋糕來慶祝生日，甚至有一組同學會包桌，帶著聖誕元素裝飾餐桌，還在身上別上「新人」「花童」「招待」的胸花名條，幫自己加戲。

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王偉忠, 侯友宜, 一村喜事, 曾國城

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