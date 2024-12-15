不畏低溫！犬青火辣開唱「男粉台下告白」　告五人壓軸現身新北耶誕演唱會

記者孟育民／新北報導

2024新北歡樂耶誕城「魔幻巨星耶誕演唱會」於今（15日）展開第二日「圓夢之夜」，雖然現場僅有約13度低溫，但從下午開始就漸漸湧進人潮，現場吸引超過40萬人朝聖，傍晚先由莊錠欣Elkie勁歌熱舞炒熱現場氣氛，開場再由最殺天團Energy重磅登場，接著icyball冰球樂團、BOOM!怪物星人、洪暐哲、理想混蛋、AcQUA源少年、宇宙人、Ozone等團體陸續登場，稍早壓軸告五人也登台開唱，掀起演唱會最高潮！

▲▼告五人壓軸登新北耶誕城演唱會。（圖／記者李毓康攝）

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雖然現場低溫，但犬青穿著開衩皮裙，露出白皙美腿，他們一連帶來〈從未見過的海〉、〈就說你想說的〉、〈好不容易〉、〈帶我去找夜生活〉、〈愛人錯過〉，經典歌曲讓全場跟著大合唱，氣氛相當溫馨。唱到一半，有男歌迷突然告白說：「犬青我愛你！」犬青則害羞回應：「我也愛你！」意外成為演唱會小插曲。

▲台下男粉跟犬青告白。（圖／記者李毓康攝）



另外，在前一組登台的Ozone今年已經是第3年登上耶誕城舞台，現場不少粉絲舉著燈牌應援，而恰巧今天是成員李哲言的生日，歌迷也在台下幫他慶生，相當用心。他們也感動喊話：「天氣那冷還來，真的非常感動。」

▲▼Ozone 。（圖／記者李毓康攝）