林襄疑遭影射沒禮貌再發聲！　「需要多巴胺」18字洩心境

記者王靖淳／綜合報導

啦啦隊女神林襄最近疑似遭到女星黃小柔、Vicky在節目上影射私下沒禮貌，甚至還被爆料搭高鐵佔位。為此，林襄經紀人今（15）日發出聲明反擊，表示這些言論都是企圖帶風向的惡意指控，而林襄稍早也發文寫下18字訴說心境，「我需要一些多巴胺。」

▲林襄。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

林襄透過IG限動以及Threads發文，直率地寫下：「今天突然好想吃馬卡龍，我需要一些多巴胺。」透露出她當下渴望讓甜食來滿足心情。事實上，林襄今（15）日稍早才轉發經紀人的貼文，反擊最近的網路謠言，表示沒有被藝人徵詢過讓座問題，呼籲外界不要再亂傳謠言，否則將採取法律手段。

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▲林襄發文分享心情。（圖／翻攝自Threads／95_mizuki）

整起風波起源自女星黃小柔、Vicky最近在節目《小姐不熙娣》中爆料，之前搭高鐵出外景時，遇到某流量女星沒禮貌又佔位，對方得知自己坐錯位置時，不僅假裝在滑手機，並表示旁邊有空位，就是不願讓出座位，讓她們直言刷新三觀，同時也補充透露，該女星約20多歲、有經營YouTube，是目前非常受歡迎的偶像。

▲林襄發文分享近況。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

最後，當主持人小S聽到該女星的名字後，也忍不住表示，這已經不是流量或形象的問題，而是禮貌跟家教的問題。影片曝光後，立即掀起討論，更有網友翻出節目《綜藝玩很大》的片段，留言猜測黃小柔與Vicky爆料的對象可能是啦啦隊女神林襄及林穎樂。