為了他們！陳綺貞無預警現身小巨蛋　露香肩超美「遭爆是新娘」

記者蔡琛儀／台北報導

成軍15年，人氣樂團TRASH今（14日）首度站上台北小巨蛋開唱，1萬張門票一開賣就秒殺，他們表示：「從以前就會把小巨蛋當成目標，覺得是一種指標。現在有種圓夢的感覺！」感謝一路上粉絲的相挺。而他們還請到這次在新專輯中合作的「文青女神」陳綺貞驚喜現身站台。

▲陳綺貞勾著博文的手絕美出場。（圖／讀者提供）

阿夜上週去看周董演唱會，坦言被感動到「哭爆」，隨後又幽默說：「但我們的演唱會也不錯啦！」還笑說他們也有小夥伴，陸續介紹完團員後，貝斯手博文感性發言後，穿著藍色絨布平口禮服的陳綺貞，小露香肩氣質出場，還勾著博文的手往前走，阿夜忍不住說兩人就像「新娘和伴郎」。

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陳綺貞2年前曾自己買票去看TRASH演唱會，她表示一直相信他們會到更大的舞台，「唯一不一樣的是，我不知道我會在這裡，我以為我會在觀眾席。」阿夜直呼：「不能再讓老師自己買票了！」雙方還合唱〈一切的原因〉，讓歌迷聽得如癡如醉。

▲▼TRASH今晚請到陳綺貞站台。（圖／讀者提供）

TRASH首次的小巨蛋舞台斥資近千萬打造，開場視覺先是以一台偌大的火車為演出揭幕，閃過他們在不同時期的畫面，主唱阿夜與頤原突然出現在2樓觀眾席前的小舞台，頤原彈著鋼琴，阿夜則緩緩唱〈世界盡頭〉，讓粉絲驚喜不已，隨後他們走向博文以及鼓手魁剛相會，向全場萬人致意，接著帶來〈懦弱〉正式為演唱會揭幕，阿夜激動高喊：「小巨蛋我們來了！」引爆全場觀眾尖叫聲。

為了首場萬人演出，TRASH事前積極訓練體力及健身，展開成軍以來最嚴格體能試煉，主唱阿夜更甚至狂瘦9公斤，頤原則增肌為體力預備；博文及魁剛也在飲食上也做了調整，經過一場演出的調整與準備，TRASH笑說：「我們這段時間可說是邁入成團以來最自律的日子！」

▲TRASH出道15年，終於攻蛋開唱。（圖／華納音樂☓寬宏藝術提供）

主唱阿夜特別為過世6年的亡父安迪留一個「保留席」，讓天上的爸爸也能見證他的光榮時刻，阿夜也透露終於完成在天上父親的願望，他在演唱〈希望你回來〉時充滿感觸，表示相信全家人都會為TRASH及自己感到驕傲。