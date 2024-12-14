典典寶寶進入抗拒爸爸期「把劉亮佐趕出家門」　趙小僑曝他傷心了

記者黃庠棻／台北報導

藝人趙小僑於2016年嫁給劉亮佐，除了有繼子劉子銓，她也於2022年順利生下女兒「典典寶寶」，一家四口的一舉一動都受到許多網友喜愛與關注。今（14）日趙小僑現身圓山花博，出席「等家寶寶社福聖誕傳情計劃暨公益活動」，大方分享了女兒的近況。

▲劉亮佐、趙小僑一家。（圖／翻攝自IG／chao_hsiao_chiao）

趙小僑日前與韓文班的同學到首爾旅遊，坦言這是自己在女兒出生後，第一次在外面過夜，想說先試試看出門三天就好，原本以為典典寶寶會有分離焦慮症，還不敢視訊，怕對方一見到她「觸景傷情」就會爆哭，沒想到寶寶的表現出乎意料地還不錯。

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▲趙小僑出席公益活動。（圖／記者黃庠棻攝）

只不過，趙小僑與典典寶寶分開了三天，女兒在她回台之後似乎更加黏她，甚至產生「抗拒爸爸期」，近期女兒不管做什麼事都指定只要媽媽陪伴，嚴重到要睡覺時，還要求劉亮佐到沙發睡覺，有時候連老公要進家們，女兒都會說「不要」。

▲典典寶寶近期進入爸爸抗拒期。（圖／翻攝自Threads／renzoliu1118）

面對女兒抗拒爸爸期，趙小僑透露劉亮佐其實有走心、心裡受傷，老公還會跟典典寶寶委屈撒嬌「爸爸那麼愛妳」，但仍會被女兒拒絕在家門外，幸好婆婆家就住在同一棟大樓，還有一個「避風港」可以讓老公躲，這時她就會跟女兒機會教育「我們是家人，是一起住在這邊的，不能趕爸爸走」，女兒雖然一時之間就聽懂，但隔天又會上演同樣戲碼，讓劉亮佐內心著實感到傷心。

▲趙小僑透露典典寶寶近期讓劉亮佐很是傷心。（圖／翻攝自Instagram／chao_hsiao_chiao）